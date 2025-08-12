Innovación rápida desde los líderes empresariales

Luis Beltrán, líder de innovación de EY para Latam, participó en la Primera Convención Bancaria Paraguay 2025, y en entrevista con ABC Negocios comentó que la organización ha ayudado a los procesos de transformación digital a empresas desde México, Brasil, Paraguay y varios países de la región.

Para Beltrán, uno de los grandes retos de las empresas es adoptar de manera acelerada y desde las cabezas o líderes los procesos de innovación.

Para el experto el sector financiero es uno de los sectores más avanzados en la adopción de tecnología e IA, sin embargo la agricultura ha dado grandes pasos en la automatización, drones y aplicaciones para la mejora de procesos y productividad.

Para el consultor aún existe una brecha entre las grandes, medianas y pequeñas empresas, sin embargo aclaró que hay muchas herramientas accesibles que permiten adoptar herramientas digitales a empresas con bajos recursos para TICs. “Brasil y México son los países en la región que llevan la delantera”.

