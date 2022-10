Desacreditan informe final de CBI

Desde el cartismo desacreditaron el informe final presentado por la Comisión Bicameral Antilavado de dinero, que sindica al ex presidente Horacio Cartes como jefe de toda una red de contrabando de cigarrillos y de lavado de activos, y aseguraron que la justicia brasileña ya anuló toda acusación en contra del ex primer mandatario. No obstante, desde el PLRA y desde el Tercer Espacio insistieron en que realmente no existe ningún tipo de sobreseimiento y que los parlamentarios de Honor Colorado sufren de “mitomanía y esquizofrenia”.