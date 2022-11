Lugo ya fue desconectado del respirador

Al senador Fernando Lugo ya le retiraron el respirador y empezó a dar sus primeros pasos con ayuda. Así lo informó su colega y médico de cabecera Jorge Querey quien no ocultó su disgusto con quienes ponen en duda el parte médico del ex presidente que se postula nuevamente para ocupar un escaño en el Congreso en el próximo periodo. El ex mandatario sufrió un accidente cerebro vascular a inicios del mes de agosto y actualmente se encuentra hospitalizado en el Hospital Fleni de Argentina, donde realiza su proceso de rehabilitación.