Motociclista falleció tras un violento choque

Un motociclista falleció en forma instantánea después de un violento choque frontal contra un automóvil Toyota Auris. Hasta el momento de la cobertura (medianoche) no se conocía la identidad de la víctima fatal, pues no contaba con ninguna documentación, ni tampoco llegaron hasta la comisaría algún familiar para reclamar el cuerpo, que fue derivado a la morgue judicial por disposición de la fiscalía. El accidente se produjo sobre la calle Primer Presidente casi Acceso sur del Barrio Los Naranjos de Ñemby. Según imágenes de circuito cerrado, el motociclista a alta velocidad se adelantó a una camioneta y ya no pudo evitar el impacto frontal contra el automóvil.