Video: Denunciante no confía en fiscal designada

El abogado que denunció al ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, no confía en la agente designada por la ex fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez para realizar la investigación. Sostiene que la causa debe ser llevada por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y no por una fiscal ordinaria.