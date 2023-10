Video: Despojo de cartistas a Ministerio de Defensa

La senadora Yolanda Paredes habló esta mañana sobre las expropiaciones a mansalva, en extraordinaria del Senado. Señaló que “Ese mismo día de la sesión yo pude accede al mapa con los nombres de los beneficiarios. Se me prendió la lamparita, me puse a googlear los nombres y me di cuenta que algo está mal y comencé a alertar a los colegas”.