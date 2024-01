Video: Amcha respalda el estacionamiento tarifado

Desde la Asociación de la Movida Del Centro Histórico de Asunción, dieron su respaldo a la implementación del estacionamiento tarifado e indican que los locales céntricos no estarán afectados porque a la noche no se cobrará por el servicio. No obstante, opositores a la gestión de Nenecho insisten en que hay que modificar la ordenanza.