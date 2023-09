Video: cambios estratégicos en el PGN 2024

“Usemos este tiempo que tenemos para llevar las finanzas públicas al nivel que tiene que ser”, expresó el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. El PGN 2024 puesto a consideración del Congreso el 31 de agosto último asciende a G. 112,5 billones (US$ 15.277 millones), de este total a la administración central le asignan G. 58,5 billones (US$ 7.949 millones) y a las Entidades Descentralizadas G. 53,9 billones (US$ 7.328 millones).