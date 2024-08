Parrilladas en Buenos Aires: para todos los gustos y bolsillos

Además de la gran calidad arquitectónica, los sitios históricos increíbles y la belleza de sus espacios verdes, uno de los principales atractivos turísticos de Buenos Aires es su cultura gastronómica. Hay restaurantes para todos los gustos y bolsillos, pero hoy te daré una pequeña lista de las mejores parrilladas donde ir para probar la carne argentina, desde los más tradicionales hasta los más gourmet.

Basándome en la experiencia propia, puedo recomendar cuatro locales en los que sin duda saldrán sin poder respirar y felices por su dinero bien invertido en felicidad, servida al plato.

Cuatro parrilladas imperdibles en Buenos Aires

1. Hierro Casa de Fuego: Es un restaurante que nació en pandemia y el emprendimiento creció tan bien que hoy se ha posicionado como uno de los imperdibles del barrio. Incluso entre semana, las mesas están llena. Posee una carta extensa de entradas, pero mis recomendados sin dudas son provoleta Hierro y las empanadas.

Como principales, dependerá mucho del gusto por cada corte, pero tené en cuenta que casi todas las opciones son para compartir por al menos dos personas. Hay opciones desde 14.000 hasta 50.000 pesos argentinos. Aunque generalmente con la carne muchos prefieren la cerveza, su variada carta de bebidas invita a probar al menos una copa de vino o uno de los tragos especiales de la casa. Postre: Triple de Dulce de Leche, no te vas a arrepentir.

2. Alma (Del Hotel Sofitel): Con un diseño circular, un hermoso color azul y piezas de cristal, este restaurante invita a disfrutar de carnes locales y verduras frescas de temporada.

Es ideal para compartir un espacio tranquilo y elegante, sea para almuerzo o también para cenar. Además de buenísimos cortes de carne, ofrece opciones de pescados de mar o de río, platos vegetarianos, pastas y risottos. Tiene una opción para compartir entre seis personas o más, a 42.000 pesos.

Postres: no puedo quedarme solocon uno, mis favoritos fueron el Sorbet de pomelo con frutos rojos y el Daquoise de nuez, crema de queso, jengibre y peras asadas.

3. Lo de Jesús: La combinación perfecta: carnes y vinos. Este 2024 cumple 70 años en el barrio Palermo, ofreciendo no solo carne asada de primera calidad, sino combinando su carta con una extensa vinoteca y la asistencia de una gran sommelier que puede relatar a la perfección la historia del vino argentino y brindar sus mejores recomendaciones de acuerdo al menú escogido. Hay cortes desde 25.900 pesos pero los platos son generosos, por lo cual se pueden compartir.

Es importante hacer una reserva antes de ir, pues generalmente el local está lleno incluso entre semana. La tabla de quesos como entrada combina perfectamente con la cata de vinos. Postres: el infaltable flan de dulce de leche argentino y las peras al malbec.

4. Parrilla Peña: Ofrece lo más tradicional de las parrilladas argentinas. Su precio es relativamente accesible, la atención sumamente cálida y siempre el local está lleno. Recomiendo no comer nada antes de ir, porque todos sus platos llegan muy cargados y son para comer entre dos personas.

Como entrada, se incluye una canasta de panes y empanadas de carne que son una explosión de sabor. La mayoría de sus cortes son compartir y los mozos siempre recomiendan el ojo de bife y los chinchulines, clásicos de la parrilla porteña. Postre: El flan es sin duda la mejor opción.

Si bien mi estadía en Buenos Aires no me permitió visitar una gran variedad de parrilladas —al menos no como hubiese querido— sí me permitió compartir charlas con guías locales, conductores de plataformas de transporte y residentes en Buenos Aires, quienes colaboraron para elaborar su propia lista de parrilladas imperdibles en la ciudad, y que me quedaron pendiente para una próxima visita.

Seis parrilladas más recomendadas por los porteños:

Don Julio El Desnivel Brasas Argentinas La Caballeriza La Cabrera Rodizio Madero

Buenos Aires: destino perfecto para recorridos gastronómicos

La oferta gastronómica en Buenos Aires, más allá de las parrilladas, es inmensa. Los restaurantes ubicados en cada barrio ofrecen cocina especializada en distintas nacionalidades. Recorriendo sus calles podrás encontrar cocina italiana, japonesa, china, árabe, hindú y mucho más.

Además, algo que sin duda se destaca es su pastelería: Hay una cantidad inmensa de cafeterías y panaderías de barrio, que ofrecen variedades imperdibles de “facturas”, todo tipo de bollos y bizcochos que son un deleite para el paladar, además de tener precios bastante accesibles.

En síntesis, si hay algo que caracteriza a la ciudad capital de Buenos Aires es que todo aquel que la visita vuelve con kilos de más, aunque a veces las largas caminatas generan una sensación de equilibrio. Y vos, ¿qué otro local agregarías a la lista?