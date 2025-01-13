Playas desiertas de Brasil: destinos tranquilos como Ilha do Cardoso o Caraíva

Brasil es conocido mundialmente por sus vibrantes carnavales, su baile característico y su gente alegre. Sin embargo, el país sudamericano también ofrece un refugio perfecto para quienes buscan tranquilidad y naturaleza en su estado más puro.

Ilha do Cardoso: un paraíso virgen

Ubicada en el estado de São Paulo, Ilha do Cardoso es una reserva natural que forma parte del Parque Estadual Ilha do Cardoso.

Este destino es ideal para quienes aman la naturaleza y buscan desconectarse totalmente de la vida urbana.

Lea más: Praia da Pipa: la fusión perfecta entre playas, naturaleza y gastronomía en Brasil

La isla es hogar de diversas especies de flora y fauna, algunas de ellas en peligro de extinción. Los visitantes pueden avistar delfines, caimanes y una variedad de aves.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las actividades al aire libre son ideales en este lugar, que ofrece excelentes oportunidades para el senderismo, con varios senderos que conducen a playas aisladas y miradores impresionantes.

No encontrarás hoteles lujosos aquí, pero sí acogedoras posadas administradas por la población local, que promueven un turismo sostenible.

Caraíva: un rincón pintoresco y tranquilo

En el estado de Bahía, al sur de Porto Seguro, se encuentra Caraíva, un pequeño pueblo que parece haberse detenido en el tiempo.

En Caraíva, no hay calles pavimentadas ni coches; las vías están compuestas de arena, lo que añade a su encanto rústico.

Este pueblo es habitado por una comunidad indígena de la etnia Pataxó, quienes comparten orgullosamente su cultura mediante artesanías y danzas tradicionales.

Lea más: Búzios y Brigitte Bardot: un romance que transformó un pueblito de Brasil en destino turístico

La confluencia del río Caraíva con el océano Atlántico crea un espectacular paisaje donde el agua dulce y salada se mezclan. Las playas son perfectas para nadar y relajarse mientras se disfruta de impresionantes vistas al mar.

Consejos para los viajeros en busca de tranquilidad

Planificación anticipada: aunque estos destinos prometen poca afluencia de turistas, es importante planear el viaje con suficiente antelación, especialmente durante las temporadas altas.

Llevar lo necesario: en lugares tan remotos, las tiendas son limitadas, así que asegurate de llevar los elementos esenciales como repelente, protector solar y efectivo.

Conexión mínima: preparate para una desconexión digital, ya que las conexiones telefónicas y de internet pueden ser limitadas, especialmente en Ilha do Cardoso.

Las playas desiertas de Brasil, como Ilha do Cardoso y Caraíva, ofrecen una experiencia inolvidable para quienes buscan escapar de la agitada vida urbana y sumergirse en paisajes tranquilos y bellos.

Con un poco de preparación y una mente abierta, estos destinos pueden convertirse en tu próximo refugio de tranquilidad.