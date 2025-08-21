JetSMART lanza vuelos directos a Río de Janeiro desde Asunción: estos son los precios

Inicia la venta de pasajes para vuelos directos hacia Brasil

JetSMART, reconocida como la mejor aerolínea ultra low cost de Sudamérica, anunció oficialmente el inicio de la venta de pasajes para su nueva ruta directa entre Asunción y Río de Janeiro.

Esta conexión refuerza el compromiso de la compañía de ofrecer opciones de viaje accesibles y eficientes para los pasajeros paraguayos, consolidando su presencia en la región.

Lea más: Aerolíneas Argentinas lanza ofertas especiales para viajar desde Paraguay a distintos destinos

Detalles de la nueva ruta

La nueva ruta directa entre la capital paraguaya y la ciudad brasileña comenzará a operar el 9 de enero de 2026.

Los vuelos serán realizados tres veces por semana –los lunes, viernes y domingos– con una duración aproximada de 2 horas y 25 minutos, partiendo del aeropuerto de Asunción hacia el aeropuerto Internacional de Galeão en Río de Janeiro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

JetSMART empleará aviones Airbus de última generación, parte de la flota más joven del continente, buscando garantizar seguridad y comodidad para los pasajeros.

Lea más: Vuelos directos entre Buenos Aires y Encarnación comenzarán días antes del Rally

Proyecciones y promoción de lanzamiento

En su primer año de operaciones, la compañía prevé transportar a más de 46.000 pasajeros entre ambos destinos, promoviendo tanto el turismo como el comercio bilateral.

Los pasajes promocionales se encuentran disponibles desde 49 dólares por tramo, más impuestos y tasas de 42 dólares, sumando un valor mínimo de 91 dólares por viaje.

Además, los viajeros podrán canjear sus boletos desde 7.500 millas del programa AAdvantage® de American Airlines, más las tasas correspondientes.

La oferta promocional estará vigente entre el 20 y el 25 de agosto, para compras a través de la web oficial de la aerolínea.

Lea más: Las 12 actividades turísticas imperdibles de Río de Janeiro y cuánto cuestan

Creciente demanda de conectividad aérea

Según datos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), el flujo de pasajeros aéreos entre Paraguay y Brasil representa mensualmente poco más del 20% del tráfico total, tendencia que se ha mantenido tanto en 2024 como en la primera mitad de 2025.

Esto evidencia una marcada necesidad de mayor conectividad entre ambos países.

Opiniones y expectativas

Verónica Marambio Álvarez, Gerente Comercial de Mercados Internacionales y Desarrollo Regional de JetSMART, destacó que la nueva ruta facilitará que más paraguayos conozcan atractivos destinos brasileños y permitirá a los pasajeros acumular y canjear millas en una red global, ampliando sus posibilidades de viaje.

Por su parte, Marcelo Freixo, presidente de Embratur, señaló que el nuevo vuelo representa un avance significativo para los viajeros paraguayos, permitiendo un acceso directo a la “Ciudad Maravillosa” para disfrutar de su naturaleza, gastronomía y amplia agenda de eventos.

Trayectoria de JetSMART en Paraguay

Desde su llegada al mercado paraguayo en el segundo semestre de 2022, JetSMART transportó a más de 120.000 pasajeros desde y hacia Asunción, consolidándose como una opción preferida entre quienes buscan viajar de forma segura, eficiente y económica.

Los pasajes a Río de Janeiro ya pueden adquirirse a través del sitio web oficial de JetSMART. Los precios promocionales están sujetos a disponibilidad y a las condiciones legales especificadas en la plataforma de la aerolínea.