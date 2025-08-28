Turismo sostenible unirá a Caacupé y San Bernardino con el Tour Expo Flora

El evento propone un tour guiado al Centro Expo Flora de Caacupé, donde los participantes tendrán la oportunidad de recorrer la feria de productores, conocer proyectos locales y apreciar una variada exposición de productos de la granja y de la agricultura familiar. Entre ellos se destacan hortalizas frescas, huevos de codorniz, gallina casera, miel de abeja, carne de cerdo, mermeladas, mix de semillas, plantas cítricas, orquídeas y distintas especies ornamentales.

Programa del recorrido

El itinerario comenzará a las 8:30 con la salida desde la Plaza Bernardino Caballero de San Bernardino. El recibimiento en el Centro Expo Flora está previsto a las 9:00, donde se llevará a cabo el recorrido por la feria, la exposición de productos y la compra de artículos gastronómicos y ornamentales.

Posteriormente, a las 12:00, se prevé el retorno hacia San Bernardino para concluir la jornada con un almuerzo en la tradicional Feria Alemana, a partir de las 12:30, en la mesa de Prosanber. La experiencia tendrá una duración aproximada de tres horas.

Una experiencia con naturaleza y aprendizaje

El Tour Expo Flora 2025 está orientado a socios de Prosanber, Asotel e invitados especiales.

Con esta actividad se busca promover un turismo diferente, que combine el contacto con la naturaleza, el aprendizaje sobre producción local y la revalorización del trabajo de los productores cordilleranos.

Organizadores y apoyos

La actividad es organizada por Pro Sanber y Asotel, con apoyo de la Gobernación de Cordillera, la Municipalidad de San Bernardino y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Acompañan también Aflocor, Cordillera para vos, SENATUR, Bio Orgánica Cordillera y Ka’aguy Poty, instituciones que impulsan el turismo sostenible y la economía local.

De esta manera, Caacupé y San Bernardino se unen a través del turismo sostenible, ofreciendo a los participantes una jornada donde se conjugan cultura, sabores y naturaleza en el corazón de Cordillera.

¿Dónde se ubica la Plaza Bernardino Caballero?

La Plaza Bernardino Caballero está ubicada en el centro de San Bernardino, departamento de Cordillera. Es un punto de referencia muy conocido, ya que está frente al templo de la ciudad y suele ser el lugar de concentración para eventos culturales y turísticos.

¿Cómo llegar desde Asunción?

1. Tomá la Ruta PY02 (Asunción – Caacupé).

2. Al llegar a Ypacaraí, doblá a la izquierda en el desvío señalizado hacia San Bernardino.

3. Desde allí son unos 12 kilómetros hasta el centro de la ciudad.

4. La plaza está ubicada en el casco histórico, frente al templo local.

Ubicación del Centro Expo Flora

El Centro Expo Flora se encuentra en el kilómetro 48 de la ruta PY02 a 200 metros del Kurusu Peregrino en la ciudad de Caacupé, Departamento de Cordillera.

La gente puede guiarse por la ruta del barrio Cerro Corá que conduce a la compañía Cabañas.

¿Cómo llegar desde Asunción?

1. Tomá la Ruta PY02 (Asunción – Caacupé).

2. Al llegar al casco urbano de Caacupé, se debe seguir las señalizaciones hacia el Centro Expo Flora, que están sobre la avenida Gaudioso Núñez de Cabañas.

3. El predio se encuentra a unos 55 km de Asunción (aprox. 1 hora y 20 minutos en auto).