Quilotoa: un cráter volcánico que desafía la percepción con su lago turquesa

Un cráter joven con lago turquesa

El Quilotoa es una caldera volcánica rellena por un lago de intenso color turquesa y verde esmeralda, tonalidades que varían según la luz, las nubes y la concentración de minerales disueltos.

Estudios del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador describen el espejo de agua como moderadamente ácido, influido por gases de origen hidrotermal que emergen del fondo.

El anillo montañoso que lo circunda exhibe estratos de ceniza y tobas, testimonio de erupciones explosivas que moldearon el paisaje andino.

Cómo se vive el borde: viento, silencio y vértigo

En el filo de la caldera, el viento suele soplar con ráfagas que obligan a avanzar con paso firme. La sensación combina silencio, crujidos de grava y una vista que se despliega en capas: paredes casi verticales, un anfiteatro de conos menores y el lago encajonado al fondo.

Si llevás binoculares, podés distinguir texturas geológicas y pequeñas fumarolas en días despejados.

Descenso al agua: esfuerzo y recompensa

El sendero que baja hasta la orilla es empinado, con tramos de arena volcánica suelta. El descenso suele sentirse rápido; y el regreso demanda paciencia y ritmo.

Si estás aclimatado, aprovechás mejor la caminata. En la orilla, el agua es fría y el color adquiere matices lechosos cerca de las orillas por la suspensión de sedimentos finos. En días sin oleaje, el reflejo del cráter transforma el lago en un disco de vidrio.

Altura y salud: lo que conviene saber antes de ir

La altitud se hace notar. Beber agua, evitar esfuerzos bruscos y comer liviano ayuda a prevenir el mal de altura.

Si sentís dolor de cabeza, fatiga inusual o náuseas, conviene detenerse, abrigarse y descansar. El viento amplifica la sensación de frío: capas cortaviento, guantes y protección para el cuello marcan la diferencia.

Tené en cuenta que la radiación UV es alta incluso con nubes; protector solar y gorra son aliados.

Clima cambiante y planificación

El tiempo puede variar en minutos: bancos de niebla cubren y descubren el lago, las ráfagas suben y bajan, y la visibilidad pasa de panorámica a íntima.

Ir temprano suele ofrecer mejor luz y menos nubosidad. Si pensás hacer todo el circuito del filo, calculá varias horas, calzado con buena tracción y margen de seguridad por si el clima se complica.

Fotografía: luz y color en tránsito

La paleta del Quilotoa rinde mejor con luz oblicua. Amaneceres y atardeceres potencian los verdes profundos del agua y el relieve de las paredes.

Si llevás cámara, un filtro polarizador reduce reflejos y define matices; si usás teléfono, fijar el enfoque y subexponer levemente evita cielos “lavados”.

Geología viva y observación responsable

El lago es parte de un sistema hidrotermal activo, con aportes subacuáticos de gases que explican su química particular.

Investigaciones académicas locales señalan que la estabilidad del color depende de la circulación interna del agua y de la interacción entre minerales y luz. Mantenerse en los senderos señalizados protege laderas frágiles de ceniza y vegetación de páramo de crecimiento lento.

Seguridad básica

Verificá el pronóstico antes de salir y establecé un horario de retorno.

Llevá agua suficiente, abrigo, linterna frontal y un botiquín básico.

Si el viento arrecia en el filo, tomá distancia prudente de las cornisas.

Avisá tu plan de recorrido a alguien y evitá caminar solo en condiciones adversas.

Cómo interpretar el color del lago

El turquesa no es “pintura mágica”: deriva de la dispersión de la luz en agua con partículas y de la presencia de iones disueltos, según describen notas técnicas del Instituto Geofísico.

En jornadas con cielo cubierto, el lago vira a un verde grisáceo; con sol alto, predomina el azul intenso. Esa variabilidad es parte del encanto y del carácter del cráter Quilotoa, un buen sitio para incluir en tu lista de lugares a visitar.