Viajes

Utah: nieve épica y naturaleza sorprendente en Salt Lake City

Salt Lake City, epicentro de aventuras, conecta a los viajeros con los impresionantes “Mighty Five” y estaciones de esquí premium. Su diversidad natural y cultural revela un entorno donde cada experiencia promete innovación y descubrimientos fascinantes en cada rincón.

Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 16:21
Montañas Wasatch, detrás de Salt Lake City, Utah.
Montañas Wasatch, detrás de Salt Lake City, Utah.Shutterstock

En un radio de cinco horas por carretera, Salt Lake City conecta con los “Mighty Five” —Zion, Bryce Canyon, Capitol Reef, Arches y Canyonlands— y con seis centros de esquí de renombre mundial a menos de 60 minutos.

Parque Nacional del Cañón Bryce, Utah, Estados Unidos.
Parque Nacional del Cañón Bryce, Utah, Estados Unidos.

El Aeropuerto Internacional SLC, hub de Delta y bien servido por aerolíneas latinoamericanas con conexiones vía EE. UU., agiliza llegadas y salidas; en invierno, muchas pistas se alcanzan con autobuses de UTA que evitan conducir con nieve.

Capitol Reef.
Capitol Reef.

Para viajeros activos, es raro encontrar un punto de partida con tal variedad de paisajes, temporadas y presupuestos.

Lea más: Salento: explorá el café y la naturaleza en el icónico Valle de Cocora, Colombia

Nieve de la Sierra Wasatch: polvo, desnivel y carácter

La leyenda de “The Greatest Snow on Earth” no es solo marketing: la proximidad del Gran Lago Salado genera copos más secos y ligeros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Great Salt Lake.
Great Salt Lake.

En los cañones Little y Big Cottonwood, Alta y Snowbird ofrecen desniveles largos, bowls y nieve profunda; Brighton y Solitude aportan ambiente local y bosques tranquilos.

Park City, Utah, Aerolínea del Skyline Downtown de los Estados Unidos.
Park City, Utah, Aerolínea del Skyline Downtown de los Estados Unidos.

En Park City, a 40 minutos, se combinan el resort urbano más grande de EE. UU. (Park City Mountain, Epic Pass), la sofisticación del esquí carving en Deer Valley (sin snowboard) y el legado del Parque Olímpico de 2002.

Estación de esquí de Deer Valley, cerca de Park City y The Canyons.
Estación de esquí de Deer Valley, cerca de Park City y The Canyons.
  • Cómo moverse: Ski Bus UTA a Big/Little Cottonwood; cadenas o neumáticos de invierno si se conduce tras tormentas.
  • Pases: Ikon (Alta, Snowbird, Solitude, Deer Valley) y Epic (Park City).
  • Mejor época: enero–marzo para nieve profunda; diciembre y abril, más económicos.

Lea más: Ocho destinos familiares en Estados Unidos para aventuras inolvidables

Una ciudad entre fe, montañas y nuevas escenas

Más allá de esquiar y conducir, la capital de Utah cuenta una historia propia. Temple Square —en remodelación— ancla el legado mormón y convive con una ciudad joven que abraza el café de especialidad (9th & 9th, Central 9th), microcervecerías que sortearon austera regulación del alcohol y una gastronomía que mezcla herencias pioneras con nuevas influencias latinas y asiáticas.

Tabernáculo Mormón en la Plaza del Templo en Salt Lake City, Utah, EE.UU.
Tabernáculo Mormón en la Plaza del Templo en Salt Lake City, Utah, EE.UU.

Museos y arte: el Natural History Museum of Utah explica la geología que modeló cañones; el Utah Museum of Fine Arts dialoga con el presente; a dos horas al norte, la Spiral Jetty de Robert Smithson emerge del lecho del Gran Lago Salado como un rito de peregrinación contemporánea.

Naturaleza urbana: Antelope Island State Park alberga bisontes con vistas a la ciudad; al amanecer, el lago se vuelve espejo y recordatorio de su crisis ecológica.

Bisonte americano en el campo del Parque Estatal Antelope Island, Utah.
Bisonte americano en el campo del Parque Estatal Antelope Island, Utah.

Lea más: Islas Lofoten, Noruega: aventura y naturaleza en el círculo polar ártico

Los “Mighty Five” desde SLC: rutas que encajan

Parque Nacional Capitol Reef, Utah, EE. UU.
Parque Nacional Capitol Reef, Utah, EE. UU.
  • Arches y Canyonlands (Moab): 3 horas 45–4 horas por la I-15 y US-6/191. Base ideal para combinar senderismo entre arcos y ciclismo de montaña en Slickrock.
  • Capitol Reef (Torrey): 3 horas 30–4 horas por la US-50/24. Menos concurrido; huertos históricos y domos de arenisca para itinerarios tranquilos.
  • Bryce Canyon: 4 horas por la US-89. Anfiteatros de hoodoos y cielos oscuros; invierno mágico con nieve sobre las chimeneas de hadas.
  • Zion (Springdale): 4 horas 30 por la I-15. Cañón monumental; en temporada alta opera shuttle obligatorio. The Narrows y Angels Landing exigen planificación y permisos.

Consejo de ritmo: no intentes “los cinco” en una semana invernal. Dos parques bien vividos —o un combo de esquí y un parque— rinden más y reducen huella.

Grandes salinas, ciencia y una crisis que mirar de frente

El Gran Lago Salado, que dio nombre y carácter a la ciudad, se enfría y retrae.

Verlo desde el Great Salt Lake State Park, Antelope Island o las planicies de Bonneville (1 hora 30 al oeste) es comprender un ecosistema en transformación.

Visitar con respeto —ahorro de agua, no salirse de senderos, informarse sobre niveles y fauna— forma parte del viaje.

Barrios base y logística

  • Dónde alojarse: Downtown para acceso a TRAX, museos y buses de esquí; Sugar House y 9th & 9th para cafés, restaurantes y sensación de vecindario; The Gateway si priorizas cercanía a Frontrunner y alquiler de autos.
  • Sin auto: TRAX conecta aeropuerto y centro. Para parques, lo más práctico es alquilar coche; en invierno, consulta el estado de los cañones y lleva neumáticos adecuados.
  • Comer y beber: desde una hamburguesa de pastrami con salsa en instituciones locales hasta cocina mexicana contemporánea, pho reconfortante o cafés de tueste propio. Con reserva en temporada alta de esquí.

Cuándo ir y cómo combinar

Park City Canyons en Utah.
Park City Canyons en Utah.
  • Invierno (diciembre–marzo): mejor nieve; días cortos. Ideal para 3–5 días de esquí y una escapada a Antelope Island o Spiral Jetty.
  • Primavera (abril–mayo): caudales altos y desiertos floridos; menos multitudes en parques, aún posible esquiar temprano y caminar por la tarde.
  • Otoño (septiembre–octubre): álamos dorados en Wasatch y temperaturas perfectas en el sur. Excelente para road trips de parques.
  • Verano (junio–agosto): calor en el sur; madrugar para senderismo y busca alturas en Wasatch por la tarde.

Itinerarios sugeridos

Cordillera con nubes bajas, fuera de Salt Lake City.
Cordillera con nubes bajas, fuera de Salt Lake City.
  • 4 días nieve + cultura: SLC (museo y Temple Square) + 2 días Alta/Snowbird + 1 día Solitude/Brighton + atardecer en Antelope Island.
  • 6 días parques del sur: SLC–Bryce–Zion–Capitol Reef, con noche en Torrey y Springdale. Regreso a SLC.
  • 7 días mixto: 2 días esquí en Park City, 1 día ciudad y lago, 3 días Moab (Arches/Canyonlands), regreso por Scenic Byway 128.
Enlace copiado