Utah: nieve épica y naturaleza sorprendente en Salt Lake City

En un radio de cinco horas por carretera, Salt Lake City conecta con los “Mighty Five” —Zion, Bryce Canyon, Capitol Reef, Arches y Canyonlands— y con seis centros de esquí de renombre mundial a menos de 60 minutos.

El Aeropuerto Internacional SLC, hub de Delta y bien servido por aerolíneas latinoamericanas con conexiones vía EE. UU., agiliza llegadas y salidas; en invierno, muchas pistas se alcanzan con autobuses de UTA que evitan conducir con nieve.

Para viajeros activos, es raro encontrar un punto de partida con tal variedad de paisajes, temporadas y presupuestos.

Lea más: Salento: explorá el café y la naturaleza en el icónico Valle de Cocora, Colombia

Nieve de la Sierra Wasatch: polvo, desnivel y carácter

La leyenda de “The Greatest Snow on Earth” no es solo marketing: la proximidad del Gran Lago Salado genera copos más secos y ligeros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los cañones Little y Big Cottonwood, Alta y Snowbird ofrecen desniveles largos, bowls y nieve profunda; Brighton y Solitude aportan ambiente local y bosques tranquilos.

En Park City, a 40 minutos, se combinan el resort urbano más grande de EE. UU. (Park City Mountain, Epic Pass), la sofisticación del esquí carving en Deer Valley (sin snowboard) y el legado del Parque Olímpico de 2002.

Cómo moverse: Ski Bus UTA a Big/Little Cottonwood; cadenas o neumáticos de invierno si se conduce tras tormentas.

Pases: Ikon (Alta, Snowbird, Solitude, Deer Valley) y Epic (Park City).

Mejor época: enero–marzo para nieve profunda; diciembre y abril, más económicos.

Lea más: Ocho destinos familiares en Estados Unidos para aventuras inolvidables

Una ciudad entre fe, montañas y nuevas escenas

Más allá de esquiar y conducir, la capital de Utah cuenta una historia propia. Temple Square —en remodelación— ancla el legado mormón y convive con una ciudad joven que abraza el café de especialidad (9th & 9th, Central 9th), microcervecerías que sortearon austera regulación del alcohol y una gastronomía que mezcla herencias pioneras con nuevas influencias latinas y asiáticas.

Museos y arte: el Natural History Museum of Utah explica la geología que modeló cañones; el Utah Museum of Fine Arts dialoga con el presente; a dos horas al norte, la Spiral Jetty de Robert Smithson emerge del lecho del Gran Lago Salado como un rito de peregrinación contemporánea.

Naturaleza urbana: Antelope Island State Park alberga bisontes con vistas a la ciudad; al amanecer, el lago se vuelve espejo y recordatorio de su crisis ecológica.

Lea más: Islas Lofoten, Noruega: aventura y naturaleza en el círculo polar ártico

Los “Mighty Five” desde SLC: rutas que encajan

Arches y Canyonlands (Moab): 3 horas 45–4 horas por la I-15 y US-6/191. Base ideal para combinar senderismo entre arcos y ciclismo de montaña en Slickrock.

Capitol Reef (Torrey): 3 horas 30–4 horas por la US-50/24. Menos concurrido; huertos históricos y domos de arenisca para itinerarios tranquilos.

Bryce Canyon: 4 horas por la US-89. Anfiteatros de hoodoos y cielos oscuros; invierno mágico con nieve sobre las chimeneas de hadas.

Zion (Springdale): 4 horas 30 por la I-15. Cañón monumental; en temporada alta opera shuttle obligatorio. The Narrows y Angels Landing exigen planificación y permisos.

Consejo de ritmo: no intentes “los cinco” en una semana invernal. Dos parques bien vividos —o un combo de esquí y un parque— rinden más y reducen huella.

Grandes salinas, ciencia y una crisis que mirar de frente

El Gran Lago Salado, que dio nombre y carácter a la ciudad, se enfría y retrae.

Verlo desde el Great Salt Lake State Park, Antelope Island o las planicies de Bonneville (1 hora 30 al oeste) es comprender un ecosistema en transformación.

Visitar con respeto —ahorro de agua, no salirse de senderos, informarse sobre niveles y fauna— forma parte del viaje.

Barrios base y logística

Dónde alojarse: Downtown para acceso a TRAX , museos y buses de esquí; Sugar House y 9th & 9th para cafés, restaurantes y sensación de vecindario; The Gateway si priorizas cercanía a Frontrunner y alquiler de autos.

Sin auto: TRAX conecta aeropuerto y centro. Para parques, lo más práctico es alquilar coche; en invierno, consulta el estado de los cañones y lleva neumáticos adecuados.

Comer y beber: desde una hamburguesa de pastrami con salsa en instituciones locales hasta cocina mexicana contemporánea, pho reconfortante o cafés de tueste propio. Con reserva en temporada alta de esquí.

Cuándo ir y cómo combinar

Invierno (diciembre–marzo): mejor nieve; días cortos. Ideal para 3–5 días de esquí y una escapada a Antelope Island o Spiral Jetty.

Primavera (abril–mayo): caudales altos y desiertos floridos; menos multitudes en parques, aún posible esquiar temprano y caminar por la tarde.

Otoño (septiembre–octubre): álamos dorados en Wasatch y temperaturas perfectas en el sur. Excelente para road trips de parques.

Verano (junio–agosto): calor en el sur; madrugar para senderismo y busca alturas en Wasatch por la tarde.

Itinerarios sugeridos