Romana-Bayahíbe, este de República Dominicana, el primer destino turístico inclusivo

La declaratoria es el resultado de una alianza estratégica entre el Ministerio de Turismo, la Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe (AHRB) y el clúster Turístico La Romana Bayahibe (CTRB), con el acompañamiento técnico de Open Doors Organization y Travegali.
Esta iniciativa, de acuerdo con el ministro de Turismo dominicano, David Collado, marca un hito para la industria turística nacional, al establecer un nuevo estándar de accesibilidad universal.
"No se trata solo de cumplir con normas, sino de garantizar el derecho de todos a disfrutar plenamente de nuestras playas", expresó Collado en un comunicado de la cartera que dirige.
Por su parte, Andrés Fernández, presidente de la AHRB y del CTRB, destacó que la accesibilidad "es un compromiso de todos, un eje transversal para el desarrollo de un turismo más justo y sostenible. Nuestro objetivo es que La Romana sirva de modelo y ejemplo para otros destinos del país".
La República Dominicana recibió 8.005.257 visitantes en los primeros ocho meses de este año, un 2,8 % más que en el mismo periodo de 2024, según los datos oficiales.
Del total de visitantes, 6.085.053 llegaron por vía aérea y 1.920.204 por cruceros.