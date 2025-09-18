Romana-Bayahíbe, este de República Dominicana, el primer destino turístico inclusivo

Santo Domingo, 18 sep (EFE).- La zona de La Romana-Bayahíbe, en el este de la República Dominicana, fue declarada este jueves como el primer destino turístico accesible e inclusivo del país caribeño, que tiene en el turismo su principal fuente de divisas y que en lo que va de año ha recibido a más de ocho millones de visitantes.