Abre la tumba de Amenhotep III en Egipto tras años de restauración

La tumba del faraón Amenhotep III, tras años de restauración, fue inaugurada el sábado en Luxor. Este antiguo hallazgo, datado hace más de 3.000 años, ha sido revitalizado con apoyo internacional, destacando su impresionante arte mural.

Por AFP
06 de octubre de 2025 - 08:42
Una turista visita la tumba del rey Amenhotep III en el Valle de los Reyes, cerca de la ciudad de Luxor, el 4 de octubre de 2025, después de que fuera oficialmente abierta al público tras casi dos décadas de trabajos de restauración y mantenimiento apoyados por la UNESCO y el gobierno japonés.
La tumba del faraón Amenhotep III, una de las más grandes del Valle de los Reyes y Reinas del sur de Egipto, abrió oficialmente sus puertas este sábado, tras años de obras de restauración.

Una turista se encuentra dentro de la recién inaugurada tumba del faraón Amenhotep III en Luxor, Egipto, el 4 de octubre de 2025.
El ministro egipcio de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, presentó a los medios la tumba recién restaurada, que data de hace más de 3.000 años.

Una turista observa antiguos dibujos faraónicos en el interior de la recién inaugurada tumba del faraón Amenhotep III en Luxor, Egipto, el 4 de octubre de 2025.
El sitio fue documentado por primera vez en 1799, durante la breve conquista napoleónica de Egipto. Después de una larga historia de excavaciones, saqueos y graves daños, la tumba fue restaurada con el apoyo del gobierno japonés y de la Unesco.

Tallada en la ladera de una colina en la ribera occidental del Nilo, frente a la ciudad de Luxor, la tumba está “decorada con pinturas murales que figuran entre las más bonitas conservadas en las tumbas reales de la XVIII Dinastía”, según la misión japonesa de la Unesco.

Una turista visita la tumba del rey Amenhotep III en el Valle de los Reyes, cerca de la ciudad de Luxor, el 4 de octubre de 2025, después de que fuera oficialmente abierta al público tras casi dos décadas de trabajos de restauración y mantenimiento apoyados por la UNESCO y el gobierno de Japón.
Décadas de deterioro habían dejado la estructura en riesgo de derrumbe.

Quién fue Amenhotep III

Amenhotep III ascendió al trono siendo adolescente y gobernó durante unos cuarenta años de prosperidad, estabilidad y esplendor artístico. Murió en 1349 antes de la era común, a los 50 años.

Un turista camina dentro de la recién inaugurada tumba del faraón Amenhotep III en Luxor, Egipto, el 4 de octubre de 2025.
Fue enterrado en la famosa Necrópolis tebana, donde reyes, reinas, sacerdotes y escribas reales del Antiguo Egipto fueron sepultados entre los siglos XVI y XI antes de la era común.

Una turista visita la recién inaugurada tumba del faraón Amenhotep III en Luxor, Egipto, el 4 de octubre de 2025.
Después de las excavaciones francesas y británicas de 1799 y 1915, la mayor parte del contenido de la tumba fue trasladado al Museo del Louvre de París, al Museo Metropolitano de Nueva York y al castillo de Highclere en el Reino Unido, según la Universidad de Waseda (Japón).

Su momia y su sarcófago se conservan en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia de El Cairo, mientras que el Museo Egipcio de Tahrir y el nuevo Gran Museo Egipcio de la capital albergan colosales estatuas del faraón sentado junto a su esposa.

Un hombre hace guardia frente a la recién inaugurada tumba del faraón Amenhotep III en Luxor, Egipto, el 4 de octubre de 2025.
Cerca de su tumba, el enorme templo funerario de Amenhotep, conocido como Kom al Hetan, sufrió graves daños por las inundaciones anuales del Nilo, aunque dos gigantescas estatuas de granito, los Colosos de Memnón, aún se alzan dando la bienvenida a los visitantes del antiguo valle.

