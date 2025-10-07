La lluvia y el frío complican la operación retorno de la 'Semana dorada' en China

El regreso coincide con una bajada de las temperaturas y la previsión de lluvias en buena parte de las provincias chinas, según el Centro Meteorológico Nacional, que ha pedido a la población que se mantenga al tanto de las predicciones meteorológicas y tome las precauciones necesarias al planear sus viajes.

La Administración de Aviación Civil ha advertido, además, de posibles retrasos debidos a la lluvia y tormentas en múltiples aeropuertos, entre ellos los de grandes urbes como las sureñas Cantón y Shenzhen o el balnerario turístico de Sanya, en la isla de Hainan.

Las autoridades chinas esperaban más de 2.400 millones de desplazamientos durante esta 'Semana dorada', siete días de asueto que combinan la Fiesta Nacional del 1 de octubre con la Fiesta de Medio Otoño y que constituyen uno de los períodos de mayor movilidad del año en el gigante asiático.

A falta de los datos de la última jornada, este martes -penúltimo día de las vacaciones- se registraron 308,4 millones de desplazamientos internos, un 7 % más que el año pasado, según datos del Ministerio chino de Transporte.

De esa cifra, algo más de 19 millones corresponde a viajes en tren y 2,43 millones a trayectos en avión, un segmento en el que también se registró un incremento interananual del 3,6 % en número de pasajeros y del 2,8 % en cantidad de vuelos.

Entre las medidas de refuerzo para estos días figuran la programación de 1.880 trenes adicionales y la eliminación del pago de peaje en autopistas para los vehículos de hasta siete pasajeros con el fin de agilizar el tráfico rodado.

La acumulación de automóviles en las carreteras chinas es tan descomunal en estas fechas que al inicio de las vacaciones las autoridades advirtieron de que podían producirse atascos de hasta 36 horas de duración en megalópolis como Shanghái.

Así, las grandes ciudades también han puesto en marcha planes para reforzar sus sistemas de transporte en estos días, incluyendo la apertura de todos los carriles de las autopistas, presencia preventiva de grúas y equipos de rescate, el incremento de las estaciones de carga para vehículos eléctricos y la ampliación del horario del metro para asegurar el transporte desde las estaciones de tren y aeropuertos.