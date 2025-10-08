Rescatados los 580 excursionistas y más de 300 guías atrapados por nevadas en el Everest

El rescate de 580 alpinistas atrapados en el lado tibetano del Everest fue un éxito tras intensas nevadas. Las autoridades movilizaron a cientos de rescatistas y animales para ayudar durante el pico turístico de vacaciones en China.