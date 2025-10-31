Paranair: nueva ruta conecta Asunción y Montevideo con Rivera, Uruguay

El vuelo que iniciará el 1° de diciembre, será operado por aeronaves Bombardier CRJ-200 de 50 plazas dos veces por semana.

La aerolínea Paranair anunció el inicio de la venta de pasajes para una nueva conexión dentro de Uruguay, uniendo la capital, Montevideo, con la ciudad de Rivera. Esta nueva ruta se convierte en el cuarto destino que la compañía opera en territorio uruguayo.

Lea más: Uruguay inaugura la temporada de cruceros con la llegada del buque Scenic Eclipse

Nueva conexión regional

El lanzamiento de la ruta fue anunciado oficialmente el 28 de octubre. Los vuelos, que partirán desde Asunción e incluirán una escala en Montevideo antes de llegar a Rivera, estarán disponibles los días miércoles y viernes.

Según Jaime Cassola, representante de Paranair, “Uruguay es un país clave para Paranair, y el inicio de la ruta Montevideo–Rivera refuerza nuestra estrategia de crecimiento, impulsada por la confianza de quienes nos eligen y por el trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo y Aeropuertos Uruguay. Estamos orgullosos de conectar una nueva ciudad del interior de Uruguay con la capital del país ofreciendo un servicio aéreo seguro y confiable a los pasajeros uruguayos".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta nueva operación se enmarca en la estrategia de expansión regional de Paranair, cuyo objetivo es acercar destinos estratégicos y fomentar el desarrollo turístico y comercial entre Paraguay y Uruguay.

Modernización del Aeropuerto de Rivera

El Aeropuerto de Rivera, encargado de recibir estos nuevos vuelos, fue reinaugurado en diciembre de 2023 tras un proceso de modernización ejecutado por Aeropuertos Uruguay.

Esta transformación incluyó mejoras en la infraestructura y adecuación a estándares internacionales de operación, seguridad y servicio. Sobre el impacto de la apertura de la nueva ruta, Diego Arrosa, CEO de Aeropuertos Uruguay, sostuvo que “la ruta directa entre Montevideo y Rivera es una excelente noticia, y también una muestra de cómo la modernización de los aeropuertos del interior marcó un antes y un después para la conectividad aérea del país. Esa transformación está impulsando nuevas oportunidades y acercando más el interior con la capital”.

Lea más: Nueva conexión aérea Asunción–Córdoba: días y frecuencia de los vuelos

Un destino para explorar

La ciudad de Rivera, situada en el norte del Uruguay y frontera con Santana do Livramento (Brasil), es un enclave turístico destacado.

La región ofrece una variedad de atractivos, incluyendo un circuito de enoturismo que permite a los visitantes conocer bodegas, participar en degustaciones y aprender sobre la producción de vinos de alta calidad.

Además, la ubicación privilegiada de Rivera la convierte en un punto estratégico para el turismo de compras y la gastronomía, enriquecido por la hospitalidad de sus habitantes y la diversidad de sus paisajes.

Venta de pasajes y servicios

Los pasajes desde Asunción y Montevideo hacia Rivera ya están disponibles a través del sitio web oficial de la compañía (www.paranair.com) y en agencias de viajes en Paraguay y Uruguay.

Todas las tarifas incluyen un equipaje despachado de hasta 23 kilos y un equipaje de mano de hasta 5 kilos, brindando así mayores comodidades a los pasajeros.