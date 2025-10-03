Nueva conexión aérea Asunción–Córdoba: días y frecuencia de los vuelos

Flybondi sumará una nueva conexión aérea con Paraguay. Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la Dinac, anunció que la aerolínea argentina operará desde diciembre la ruta Asunción–Córdoba.

Aguilar precisó que la nueva conexión entre Asunción y Córdoba contará con cinco vuelos semanales, a excepción de los martes y jueves.

“A partir del 12 de diciembre, vamos a tener 5 vuelos semanales, a excepción del día martes y jueves. Después vamos a tener los 5 días de esa ruta de Córdoba-Asunción”, mencionó.

Se trata de la tercera conexión directa de la aerolínea con nuestro país, sumándose a Buenos Aires–Asunción -que se retomará desde diciembre- y Buenos Aires–Encarnación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Anuncian vuelos directos de Córdoba a Asunción con Flybondi

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Encarnación–Buenos Aires, con vuelos regulares

En cuanto a la conexión Encarnación–Buenos Aires, Aguilar señaló que, aunque en principio estaba prevista como una ruta temporal por el Mundial de Rally en Itapúa, ahora se convertirá en regular.

Lea más: Flybondi vuelve a Asunción y este será su precio especial por lanzamiento

Según precisó, desde fines de noviembre o inicios de diciembre se prevé el inicio de esta frecuencia fija, con tres vuelos por semana.