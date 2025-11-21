Qué ver en Salzburgo, Austria: hogar de Mozart con arquitectura barroca y paisajes alpinos

Salzburgo es rica en historia y cultura, y ofrece una experiencia inolvidable para los viajeros que buscan combinar el arte, la música y la naturaleza. Varias son las atracciones que no podés perderte en tu visita a Salzburgo.

¿Qué hay para ver en Salzburgo?

Erigida en lo alto de la colina Festungsberg, la Fortaleza de Hohensalzburg es una de las fortalezas mejor preservadas de Europa y uno de los iconos más reconocibles de Salzburgo.

Lea más: un vistazo a los mejores mercados navideños de Europa

Construida en el siglo XI, la fortaleza ofrece vistas panorámicas impresionantes de la ciudad y los Alpes circundantes. El recorrido a través de sus murallas, torres y museos ofrece una visión fascinante de la historia medieval.

Por otro lado, ubicada en Getreidegasse, una de las calles más famosas de Salzburgo, la Casa Natal de Mozart es un punto imperdible para los amantes de la música. Convertida en museo, la casa ofrece una mirada íntima a la vida y obra del prodigioso compositor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¿Viajás en vacaciones? Seguí estos tips para ahorrar en hospedaje

Aquí podrás ver exhibiciones de sus instrumentos, retratos familiares y escuchar sus composiciones.

También está la Residencia Mozart, la casa-museo, donde la familia Mozart vivió después de dejar su casa natal. Aquí podrás explorar la vida y carrera del compositor. Ubicada cerca de la plaza Makartplatz, cuenta con muchas cartas, recuerdos y documentos auténticos que ilustran su vida.

En tu recorrido no puede faltar la Catedral de Salzburgo, un ejemplo resplandeciente de arquitectura barroca y uno de los lugares religiosos más importantes de la ciudad.

Originalmente construida en el siglo XVII, la catedral es conocida por su imponente fachada de mármol y su impresionante interior, decorado con frescos. Es también el lugar donde Mozart fue bautizado.

Lea más: Turismo de bienestar: spa, retiros de yoga y destinos para la reconexión personal

Los exquisitos Jardines de Mirabell son una obra maestra del diseño barroco paisajístico. Diseñados en 1606, los jardines ofrecen coloridas flores, elaborados setos y estatuas mitológicas.

El Palacio Mirabell, que se encuentra dentro del recinto, es famoso por su escalera de mármol y la Sala de Mármol, donde se celebran conciertos y eventos.

Además de todo lo citado, el Castillo de Hellbrunn, situado a las afueras de la ciudad, es famoso por sus “Juegos de Agua”, o fuentes trucadas, que ofrecen una experiencia divertida y única para visitantes de todas las edades. Además, el parque del castillo es perfecto para un paseo relajante.

Lea más: Un vistazo a la Costa Azul: la Riviera francesa y sus encantos

Cabe destacar que el casco antiguo de Salzburgo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con sus calles estrechas, edificios antiguos, boutiques y cafés, Altstadt captura el espíritu histórico y cultural de la ciudad. No dudes en perderte por sus pintorescas calles y disfrutar del ambiente vibrante.

Por último, a solo un teleférico de distancia del centro de Salzburgo, el Monte Untersberg ofrece oportunidades para senderismo y escalada con vistas inigualables de los Alpes y el sur de Baviera. En invierno, es un destino popular para los amantes del esquí.

Visitar Salzburgo es una experiencia enriquecedora que combina lo mejor de la música, la historia y la naturaleza. Ya sea explorando la vida de Mozart, admirando la arquitectura barroca o disfrutando de la belleza alpina, Salzburgo tiene algo que ofrecer a cada viajero.

Mercados navideños tradicionales

Durante la temporada navideña, Salzburgo se transforma en un cuento de hadas invernal, con sus mercados navideños tradicionales que llenan la ciudad de luces, aromas y un ambiente festivo.

El Mercado de Navidad de Salzburgo, ubicado en la Plaza de la Catedral, es uno de los más antiguos y encantadores de Europa, ofreciendo artesanías, comidas tradicionales y una atmósfera mágica que no te podés perder en tu paso por Europa.