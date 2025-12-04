Laguna Maká, una joya natural para disfrutar en familia este fin de semana largo

Con el extenso feriado de este fin de semana, muchas familias quieren realizar el turismo interno para descansar y convivir con la naturaleza. En ese escenario, la Laguna Maká se posiciona como una de las opciones más atractivas del sur del país, un paraíso natural ubicado en el distrito de san Juan Bautista del Ñeembucú.

Considerada el recurso natural más emblemático de la zona, la Laguna Maká ofrece un entorno ideal para compartir en familia o con amigos. Su tranquilidad, su paisaje intacto y su historia la convierten en un punto obligado para quienes buscan naturaleza auténtica y descanso al aire libre.

Los pobladores relatan que el nombre Maká rinde homenaje a unas aves que habitaron el lugar y que hoy se encuentran casi extinguidas. La laguna también guarda recuerdos de antaño: antiguamente, las mujeres acudían allí para lavar la ropa mientras los niños disfrutaban del agua, convirtiéndola en un espacio comunitario lleno de vida.

Uno de los detalles que más impresiona a sus visitantes es que el espejo de agua nunca se secó, ni siquiera en épocas de extrema sequía.

La laguna se mantiene limpia de manera natural gracias a la vegetación que la rodea, funcionando como un filtro ecológico que preserva su pureza.

Cuenta con quinchos, un mirador y una cancha deportiva para el recreo de los visitantes.

El acceso al sitio mejoró notablemente con la construcción de 2.800 metros de pavimento con tecnología de microfibras, obra ejecutada con apoyo de Itaipú Binacional. Esta innovación garantiza mayor durabilidad y resistencia en un camino estratégico para el turismo local, según explicó el intendente Aldo Armoa (ANR).

“Estamos mejorando el lugar. Tenemos un avance del 70% y esperamos inaugurar las obras en enero próximo. Las lluvias retrasaron un poco los trabajos, pero la laguna ya está lista para recibir a las familias”, afirmó el jefe comunal.

“Hoy recibimos muchas visitas y queremos integrar la laguna al circuito turístico, para que gente de todo el país y también del extranjero pueda conocer este hermoso destino”, añadió.

“Estamos buscando potenciar la actividad turística y generar ingresos para la comunidad, promoviendo la instalación de restaurantes, hospedajes y servicios que acompañen el crecimiento de la zona” mencionó Armoa.

La Laguna Maká es también un refugio para la vida silvestre. Entre las plantas exóticas que la rodean se observa la presencia constante de aves como patos y patillos, además de avistamientos del conocido “martín pescador “surcando el agua en busca de alimento. Garzas, teros y tuyuyú cuarteleros son parte habitual del paisaje.

Cómo llegar

El acceso puede realizarse por el antiguo trazado de la ruta PY04, ingresando por San Lorenzo (Estero Cambá, camino de tierra), o por la nueva ruta PY19 Alberdi–Pilar, que ya cuenta con carpeta asfáltica hasta la entrada misma de San Juan Bautista de Ñeembucú.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría de Turismo de la Gobernación de Ñeembucú, con Verónica Salinas, al (0975) 134 605.