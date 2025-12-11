¡Atención, viajeros! Hay alerta roja por tormentas en Santa Catarina

Según el medio NCS Total, en Santa Catarina, su extremo oeste será la única región afectada y esta alerta roja indica una lluvia superior a 60 milímetros por hora o volúmenes mayores de 100 milímetros por día, con vientos superiores a 100 km/h y caída de granizo.

Asimismo, el instituto brasileño indica que hay gran riesgo de daños en edificaciones, cortes de energía eléctrica, destrozos en plantaciones, caída de árboles e incluso inundaciones.

En total, 113 municipios podrían verse afectados por la tormenta y 14 de ellos corresponden a Santa Catarina, zona muy concurrida por paraguayos durante esta época.

Finalmente, tras el paso de un ciclón extratropical que se formó en Rio Grande do Sul y provocó destrozos en Santa Catarina a inicios de la semana, con tres muertes confirmadas en el municipio de Palhoça (en la Gran Florianópolis), el estado catarinense continúa con un “combo” de alertas meteorológicas, todas indicando peligro de tormentas en diferentes niveles, de acuerdo con la región del Estado.

