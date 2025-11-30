Diciembre en Brasil: los balnearios habilitados en Santa Catarina

Se viene diciembre y una de las paradas obligatorias de los veraneantes paraguayos es Santa Catarina, Brasil. También es punto común para las despedidas de fin de año de colegios.

Mediante el informe del Instituto Ambiental, se comprobó que el 75,63% de las playas son aptas para el baño, lo que equivale a 180 de los 238 puntos monitoreados en la costa de Santa Catarina, Brasil. La relación equivale a tres puntos aptos por cada cuatro analizados en la investigación.

Asimismo, en Florianópolis, un punto muy concurrido por los paraguayos durante el verano, 63 de los 87 puntos analizados son aptos para el baño. En Balneario Camboriú solamente dos no se encuentran habilitados.

Entre los lugares aptos para el baño se encuentran lugares como las playas de Laranjeiras, Estaleiro y Estaleirinho en Balneário Camboriú; Canto Grande y Mariscal en Bombinhas, Jurerê e Ingleses en Florianópolis y Praia Brava en Itajaí.

Por otra parte, entre los lugares inadecuados se encuentran la playa de Zimbros, en Bombinhas; tres de los cuatro puntos analizados en Ponta das Canas, en Florianópolis; Canto de Ganchos, Ganchos y Canto de Fora, en Governador Celso Ramos; cuatro de los ocho puntos en la playa de Itapema; y Praia Alegre y Armação do Itapocoroi en Penha.

Playa habilitada o no habilitada

El mencionado instituto considera como apto o no apto para el baño mediante el siguiente criterio:

Apto : cuando en el 80 % o más de un conjunto de muestras recolectadas en las últimas 5 semanas, en el mismo lugar, se encuentran como máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros.

No apto: cuando en más del 20 % de un conjunto de muestras recolectadas en las últimas 5 semanas, en el mismo lugar, se encuentran más de 800 Escherichia coli por 100 mililitros o cuando, en la última recolección, el resultado es superior a 2000 Escherichia coli por 100 mililitros.

Por otra parte, este es el informe completo: