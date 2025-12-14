¿Dónde vive Papá Noel?

La Laponia finlandesa es el sueño invernal donde la Navidad es eterna. Pero sobre todo es reconocida en todo el mundo como el territorio de Papá Noel. Dando origen a la leyenda, hoy no es un simple destino turístico, sino que convierte en realidad el sueño de infancia de miles con un encuentro cara a cara con protagonista de las fiestas de fin de año.

En el Círculo Polar Ártico el sol de medianoche cede su reinado a las mágicas auroras boreales y Laponia –una región que reúne a varios países, entre ellos Noruega, Finlandia, Suecia y Rusia– comienza a redefinir el espíritu festivo. Quienes ya han pasado por estas tierras sostienen que la “ciudad” de Papá Noel no se visita; se vive y se siente en el corazón, para siempre.

Llegar hasta esta localidad que acapara la atención cada fin de año es sumergirse en una magia tangible. Se produce un encuentro íntimo con el propio Santa en su taller ártico, tras un viaje en trineo tirado por renos a través de bosques de abetos cubiertos de nieve eterna.

Detalles de lujo

La exclusividad está en los detalles: la cena con luces del norte danzando en el cielo, el silencio roto solo por el crujir de la nieve bajo las botas y la calidez de una cabaña de diseño con sauna privada bajo la noche estrellada. La experiencia es sensorial y emotiva. Un lujo para el alma que redefine el espíritu de estas fiestas.

Uno de los sueños de los pequeños consiste en descubrir cómo es Papá Noel o Santa Claus en su propio ambiente, conociendo a sus animales, su pueblo, y la nieve y los bosques que recorre bajo las auroras boreales. Ahora ese sueño puede hacerse realidad, visitando en la Laponia finlandesa, el mundo que habita este mítico personaje antes de que comience su mágico viaje anual, refiere un reportaje de la agencia EFE.

Hogar oficial

Para vivir la experiencia lapona se quieren al menos de cinco días que incluye una serie de actividades que combinan naturaleza, tradición y magia navideña.

El viaje comienza en Rovaniemi, capital de la Laponia finlandesa y hogar oficial de Santa Claus. Aquí los viajeros pueden cruzar el mítico Círculo Polar Ártico, región famosa por “el sol de medianoche” de verano, cuando el sol permanece visible las 24 horas del día, y la noche polar invernal, cuando el sol no sale, y por sus auroras boreales, luces de colores en el cielo nocturno.

También está el imperdible trineo de huskies bajo la aurora boreal. Nada representa mejor que esto la esencia del invierno ártico.

Aventura ártica

Al caer la noche, el cielo se tiñe de verdes y violetas, cuando las auroras boreales, un hipnótico fenómeno luminoso causado por la colisión de partículas del Sol con la atmósfera de la Tierra, comienzan su danza luminosa sobre los abetos, deparando al observador un espectáculo tan emocionante como inolvidable.

Para quienes gustan de la aventura ártica, la recomendación es una caminata con raquetas de nieve y pesca en el hielo, además de una excursión a las cascadas congeladas de Korouoma. Esta última está en un parque natural y es uno de los secretos mejor guardados del norte de Finlandia.

Según los guías turísticos no hay mejor forma de cerrar el viaje a Laponia que efectuando un paseo en trineo tirado por renos con una vivencia guiada por pastores sami, el pueblo del norte de Europa considerada como la primera población indígena conocida de Laponia, y que históricamente se dedicaban a la caza, la pesca, la recolección y el pastoreo de renos, relata EFE.

La experiencia se vuelve aún más sensorial cuando la visita se envuelve en mantas de lana y se movilizan acompañadas por el suave tintinear de las campanillas. Pues se trata de un paseo que traslada a quien lo realiza a tiempos pasados y le ofrece una inmersión en la calma más genuina del invierno, como mágica despedida del mundo de Santa Claus.