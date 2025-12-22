Los seis lugares más “instagrammeables” para viajeros jóvenes

Estos son seis destinos en los que la experiencia de viaje y el potencial fotográfico van de la mano, especialmente pensados para viajeros jóvenes que buscan algo más que una simple postal.

1. Tokio, Japón: neón, cultura pop y futurismo en HD

Tokio parece diseñada para las redes sociales. En Shibuya, el famoso cruce peatonal se transforma cada noche en un mar de luces y pantallas gigantes que sirve de fondo perfecto para videos cortos y fotos urbanas.

Los jóvenes viajeros se concentran en los alrededores de Shibuya y Harajuku, barrios donde la moda callejera, las tiendas temáticas y los cafés conceptuales ofrecen material inagotable para el feed.

La estética kawaii de Takeshita-dori, los callejones iluminados de Golden Gai y los templos tradicionales como Senso-ji en Asakusa permiten combinar en un mismo viaje imágenes ultramodernas y escenas de Japón clásico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Asia exótica: los diez rincones más espectaculares para amantes de la aventura

Espacios inmersivos de arte digital, como los museos de proyección 360°, se han convertido en parada obligada para quienes buscan fotos y videos con efectos de otro planeta.

2. Tulum, México: boho-chic frente al Caribe

Tulum se consolidó como uno de los grandes escenarios visuales del turismo joven. Sus playas de arena blanca, el mar color turquesa y los hoteles boutique integrados en la selva crearon una imagen reconocible en redes a escala global.

El diseño de muchos de sus espacios –desde restaurantes hasta clubes de playa– parece pensado para la cámara: estructuras de madera, hamacas, esculturas gigantes y letreros luminosos.

Los cenotes cercanos aportan un segundo registro visual: agua cristalina rodeada de vegetación y cavernas que permiten fotos subacuáticas y tomas aéreas con drones.

Al mismo tiempo, las ruinas mayas frente al mar y los murales urbanos del pueblo aportan una estética distinta, menos pulida, que muchos jóvenes viajeros aprovechan para mostrar “la otra cara” de Tulum.

Lea más: Top diez de ciudades latinoamericanas para viajeros curiosos

Sin embargo, el crecimiento acelerado y el impacto ambiental se han convertido en parte de la conversación. Una nueva generación de visitantes intenta equilibrar la búsqueda de la foto perfecta con un turismo más consciente: evitar plásticos, respetar áreas naturales y priorizar negocios locales.

3. Bali (Canggu y Ubud), Indonesia: entre arrozales, templos y cafés de diseño

Bali se ha transformado en un imán para nómadas digitales, creadores de contenido y mochileros con cámara en mano.

Canggu concentra buena parte del ambiente joven: cafeterías minimalistas, murales con frases aspiracionales y “beach clubs” que dominan el atardecer. Cada detalle parece pensado para ser fotografiado, desde los cuencos de frutas hasta las piscinas infinitas.

En el interior de la isla, Ubud ofrece otro tipo de estética: arrozales escalonados, puentes colgantes sobre la selva, templos cubiertos de musgo y alojamientos “eco” con vistas panorámicas.

Los famosos “columpios en la jungla” y las puertas monumentales se convirtieron en símbolos de la isla, aunque su popularidad obliga a gestionar colas y horarios si se busca un encuadre menos saturado.

4. Santorini, Grecia: el cliché que no pasa de moda

Las cúpulas azules y las casas encaladas sobre acantilados han hecho de Santorini una postal universal. Aunque su imagen está sobrerrepresentada en redes, sigue siendo uno de los destinos más deseados por viajeros jóvenes, especialmente parejas e influencers de lifestyle.

Lea más: Aventura y adrenalina juntos: viajes para parejas que buscan emociones fuertes

Los pueblos de Oia y Fira concentraron buena parte de la atención: callejones estrechos, terrazas con vistas al mar Egeo y atardeceres que se celebran como un espectáculo diario.

El blanco de la arquitectura amplifica la luz y crea un efecto casi cinematográfico en fotos y videos. Hoteles y apartamentos con piscinas privadas frente al acantilado refuerzan la idea de una estética de lujo aspiracional.

5. Marrakech, Marruecos: colores intensos y caos fotogénico

Marrakech se impone por sus colores. El llamado “rosa Marrakech” de sus fachadas, los azules eléctricos del Jardín Majorelle y los mosaicos geométricos de palacios y madrasas convierten cada esquina en una composición preparada para la cámara.

El contraste entre tradición y modernidad, muy visible en el barrio de Guéliz y los riads de diseño, resulta especialmente atractivo para los viajeros jóvenes.

La plaza Jemaa el-Fna, con sus puestos de comida, músicos y vendedores ambulantes, ofrece escenas dinámicas difíciles de captar en una sola imagen.

Los souks, repletos de lámparas, alfombras y artesanías, se convierten en fondos naturales para retratos y stories. No obstante, la fotografía en mercados requiere sensibilidad y respeto: no todas las personas desean ser retratadas, y algunos comerciantes piden pago a cambio.

En los últimos años, muchos riads y cafés se han adaptado a la cultura de redes, ofreciendo rincones decorados específicamente para fotos, menús “instagrameables” y terrazas con vista a la medina, en un cruce entre hospitalidad tradicional y economía de la atención.

6. Islandia (Reikiavik y la costa sur): la estética del fin del mundo

Si en otros destinos domina la arquitectura o el diseño, en Islandia el protagonista absoluto es el paisaje.

Cascadas monumentales, playas de arena negra, glaciares, campos de lava y, en temporada, auroras boreales, conforman un escenario casi irreal que se ha popularizado entre viajeros jóvenes amantes del aire libre y la fotografía.

La capital, Reikiavik, funciona como base de operaciones y añade un componente urbano con fachadas de colores, arte callejero y cafés acogedores. Desde allí, muchas rutas se dirigen hacia la costa sur, donde los viajeros encuentran algunos de los lugares más compartidos en redes: aviones abandonados sobre la arena, grandes cascadas accesibles desde la carretera y lagunas glaciares salpicadas de icebergs.