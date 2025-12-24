Cerca de 64.000 personas ingresaron a Uruguay en vísperas de Nochebuena y Navidad

Según datos de Migraciones, entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre, 25.765 argentinos arribaron a Uruguay a través de las diferentes fronteras que unen a los dos países.

También lo hicieron 5.185 brasileños, 1.641 estadounidenses y 656 paraguayos, en tanto retornaron al país 24.888 uruguayos para las festividades.

La mayoría de quienes llegaron a Uruguay lo hicieron a través del puerto que une las ciudades de Colonia del Sacramento y Buenos Aires (13.540), mientras que hubo 3.606 ingresos por el Puerto de Montevideo.

Por otra parte, 9.828 personas arribaron por el Aeropuerto Internacional de Carrasco y los restantes (36.802) lo hicieron por los pasos fronterizos que unen a Uruguay con Argentina y Brasil.

En cuanto a los egresos, la Dirección Nacional de Migraciones informó que hasta este fin de semana fueron 56.225 las salidas del país en los distintos puntos de control. La mayoría de estas (12.981) fueron en el paso fronterizo ubicado en el departamento (provincia) de Paysandú, por el que se llega a Argentina.