El lujo descalzo: villas frente al mar en Las Terrenas (República Dominicana) con vistas de ensueño

Situada en la península de Samaná, a unas dos horas del aeropuerto de Santo Domingo, Las Terrenas reúne una combinación que empieza a escasear en el Caribe: playas prácticamente vírgenes, vegetación exuberante y, todavía, una escala humana.

Lejos de los grandes complejos hoteleros de otras zonas del país, aquí predominan pequeñas residencias, condominios y villas independientes dispersas a lo largo de playas como Playa Bonita, Las Ballenas, Cosón o Portillo. En estos tramos de costa, las construcciones frente al mar no superan los dos o tres niveles y se integran entre cocoteros, almendros y jardines tropicales.

El concepto de “lujo descalzo”

El término “barefoot luxury” —lujo descalzo— se consolidó en el sector hotelero para describir experiencias de alto nivel donde el código de vestimenta, la etiqueta y la ostentación ceden paso a la informalidad cuidada. En Las Terrenas, esta idea ha encontrado un terreno fértil.

Las villas frente al mar suelen compartir una estética similar: líneas limpias, techos altos, grandes ventanales abiertos al océano, piscinas infinitas que parecen fundirse con el horizonte y materiales naturales como madera tropical, piedra coralina y fibras vegetales.

Los precios de las villas frente al mar varían en función de la ubicación exacta, tamaño y nivel de acabados, pero las propiedades de alta gama en primera línea de alguna de las playas más codiciadas pueden situarse fácilmente en el rango alto del mercado dominicano.

Además de la compra, el alquiler vacacional se ha consolidado como un negocio rentable: las villas completas con servicio de limpieza, chef opcional y conserjería están muy demandadas en temporada alta (de diciembre a abril y durante Semana Santa).

Entre el diseño tropical y la vida cotidiana

Pese a la estética de revista, la vida en estas villas está lejos de ser un decorado vacío. Muchas están concebidas para estancias largas y vida cotidiana: habitaciones amplias pero funcionales, zonas de juegos para niños, pequeños espacios de trabajo con vistas al mar y cocinas equipadas para algo más que un desayuno turístico.

El pueblo de Las Terrenas, con su mezcla de cultura dominicana, francesa e italiana, aporta a este paisaje de lujo descalzo un componente humano que muchos residentes valoran.

Cafés con pan recién horneado, pequeños bistrós frente al mar y colmados de barrio conviven con beach clubs y restaurantes de alta cocina.

El lujo junto al mar

Mientras otros destinos caribeños coquetean con la saturación, Las Terrenas intenta posicionarse como una alternativa más íntima y auténtica.

A medida que más viajeros y compradores buscan experiencias que combinen bienestar, privacidad y contacto directo con el entorno, este rincón de Samaná se consolida en los mapas del turismo de alto poder adquisitivo.