Conozca las opciones para el turismo interno en algunos distritos del departamento de Concepción

Al optar por realizar turismo interno son varias las alternativas que se pueden encontrar en el departamento de Concepción. Dependiendo de los gustos de los turistas en esta zona se tienen sitios con bellezas naturales como ríos y arroyos, se puede realizar turismo rural, conocer museos, monumentos y antiguas casonas.

En esta nota te contamos algunos de los atractivos de los diferentes distritos del primer departamento.

Concepción

La capital del primer departamento, conocida como la Perla del Norte cuenta con antiguas casonas que se conservan hasta hoy y que son muy apreciadas por su arquitectura.

El antiguo puerto es uno de los sitios más concurridos y el atardecer en ese lugar es aprovechado especialmente para tomar fotografías. Se puede realizar paseo por el río Paraguay en pequeñas embarcaciones y disfrutar de la playa ubicada en la isla Bonita, más conocida como Chaco’i.

Los visitantes pueden apreciar el museo de arqueología industrial o museo al aire libre ubicado en la avenida Agustín Fernando de Pinedo. También se puede conocer los museos del Cuartel de la Villa Real y el de arte sacro.

Tanto en la ciudad como a las afueras de ella se pueden alquilar por uno o más días locales que cuentan con quincho y pisicinas, que son muy requeridos.

Cuenta con hoteles, hostales y hospedajes para alojarse de acuerdo a la posibilidad de los visitantes.

San Alfredo

Por este distrito ubicado al norte de la ciudad de Concepción cruzan los arroyos Tagatiya, Tagatiyamí y Tagatiya guasu, que tienen aguas frías y cristalinas. Están rodeadas de una gran vegetación y a solo 80 kilómetros de la Perla del Norte.

Para quienes quieran quedarse a descansar en la ciudad de San Alfredo está habilitado el hotel La Coloniera, para informaciones y reservas se puede llamar al 0982 315-812.

San Lázaro

Las cavernas ubicadas en este distrito que a su vez está situado en el extremo norte del departamento de Concepción, reciben permanentemente a personas que exploran estos lugares.

Entre las más conocidas están la Santa Caverna, la 14 de Julio y Kamba Hopo, al que se llega solo en embarcaciones.

Para realizar el recorrido se puede contactar al 0985 170-952.

Este distrito está a 180 kilómetros de la capital departamental y por el cruzan los ríos Paraguay y Apa, que tienen sus atractivos.

Otra muy buena opción es realizar el aviturismo, en la zona existe una gran variedad de aves. El recorrido para el safari fotográfico se realiza con guías especializados. Además se puede realizar turismo rural.

Para conocer más detalles se puede enviar mensaje o llamar al 0983 282199.

Yby Yaú

El imponente Cerro Memby, de unos 325 metros de altura, es el principal atractivo de este distrito y es de fácil acceso para quienes deseen conocerlo.

Tiene un sendero marcado de unos 40 metros, con pendiente media elevada que lleva hasta la mitad de la cima. Allí se observa una planicie que la denominan como el primer mirador o área de descanso con grandes paredones de piedra, el lugar está rodeado de vegetación.

Para quienes se animan se puede continuar hasta la cima, son unos 70 metros con una dificultad media alta, el trayecto es entre rocas. El número habilitado para obtener detalles es el 0971 519-662.

En la zona también se tienen arroyos como el Ka’agatã, donde muchos bañistas eligen para pasar jornadas de dispersión.

Horqueta

La ciudad de Horqueta dista a 42 kilómetros al este de Concepción, cuenta con hoteles y sitios dedicados al turismo rural.

En la zona conocida como Paso Ita se encuentran varios balnearios privados que ofrecen refrescarse en el arroyo que lleva el mismo nombre de la comunidad. Estos lugares se encuentran en el tramo Horqueta- Tacuatí.

San Carlos del Apa

Ubicada a 586 kilómetros de Asunción, este distrito está a orillas del río Apa donde se puede pescar y darse un chapuzón.

A pocos kilómetros del centro urbano se erige el Fuerte de San Carlos del Apa, esta enorme estructura de piedra terminó de construirse en el año 1806, sigue en pie y actualmente funciona como hospedaje.

Es un lugar histórico de nuestro país, la administración está a cargo de la municipalidad local, para reservar el hospedaje o una visita guiada se puede llamar al 0984 469 603.

Belén

A solo 20 kilómetros de la ciudad de Concepción, la ciudad más antigua del norte es “regada” por el río Ypané donde la playa “Pororo” recibe a cientos de bañistas en esta temporada. También la piscina municipal se encuentra habilitada.

La ciudad de Belén es conocida como la ciudad del Trópico, por allí pasa el Trópico de Capricornio.

Recorrer sus calles es como viajar en el tiempo, antiguas construcciones que son muy apreciadas por los visitantes. También cuentan con edificaciones más modernas, esta combinación la hace muy atractiva.

En la zona existen lugares que cuentan con hospedajes, piscinas y restaurantes.