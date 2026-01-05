Principal aeropuerto uruguayo rompe su récord con más de dos millones de pasajeros en 2025

"Este récord consolida al 2025 como un año histórico para la conectividad aérea del país y sigue la tendencia de crecimiento que estamos viviendo en los últimos años", dijo sobre este hito el gerente de Operaciones y Experiencia de la compañía Aeropuertos Uruguay, Federico Cabrera.

El récord anterior se remonta al año 2017, cuando la terminal aérea registró el paso de 2.118.000 pasajeros.

Según los datos presentados este lunes, enero de 2025 fue el mes de "mayor conectividad", con el movimiento de 206.544 pasajeros, al que le siguió marzo, con 187.241.

A estos registros se suma que en septiembre de 2025 el aeropuerto amplió la conectividad al sumar un vuelo de cabotaje entre los departamentos de Montevideo y Salto. Mientras tanto, en diciembre hizo lo propio al incorporar operaciones directas con el Aeropuerto Binacional de Rivera.

"Este crecimiento es fruto de un gran esfuerzo de todo el ecosistema aeronáutico por potenciar la conexión del país y brindar la mejor experiencia en el paso de los viajeros por la terminal, un compromiso que mantenemos año a año, y que seguiremos potenciando en 2026", afirmó Cabrera.

Las aerolíneas que operan en esta terminal aérea, conectan el país sudamericano con 17 destinos.

Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, entre enero y diciembre de 2025 se contabilizaron 5.936.443 ingresos a Uruguay y 5.915.067 egresos.

El Aeropuerto Internacional de Carrasco se posicionó en 2025 como el tercer punto de llegada al país más elegido por los viajeros.

Del total de personas que ingresaron a Uruguay en 2025, casi 2.300.000 fueron argentinos, unos 400.000 brasileños, más de 80.000 estadounidenses y más de 60.000 paraguayos.