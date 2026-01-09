JetSMART suma un vuelo directo entre Asunción y Río de Janeiro y refuerza la conectividad regional

La nueva ruta opera con tres frecuencias semanales —lunes, viernes y domingos— y es cubierta con aviones Airbus A320 y A321, considerados entre los más eficientes del mercado. En su primer año de funcionamiento, la compañía proyecta transportar a más de 46.000 pasajeros entre ambos destinos.

El vuelo inaugural partió pasadas las 8:30 desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi con destino al Aeropuerto Internacional de Galeão. El trayecto, de poco más de dos horas, trasladó a más de 180 pasajeros y marcó un hito para la conectividad aérea paraguaya: JetSMART se convierte en la única aerolínea de bajo costo que ofrece vuelos directos y regulares durante todo el año entre Asunción y Río de Janeiro.

Desde la compañía destacaron el impacto turístico, cultural y comercial de la nueva conexión. “Este primer vuelo representa mucho más que una nueva ruta: es una muestra concreta de cómo seguimos ampliando la conectividad regional con un modelo eficiente, accesible y sostenible”, señaló Verónica Marambio Álvarez, gerente comercial de Mercados Internacionales y Desarrollo Regional de JetSMART.

Pasajes

Los pasajes ya están disponibles a la venta, con tarifas que parten desde los 70 dólares por tramo más tasas e impuestos, y también pueden canjearse a través del programa AAdvantage®.

La aerolínea mantiene además sus vuelos regulares entre Asunción y Buenos Aires, junto con conexiones hacia otros 12 destinos de la región.

La inauguración de esta ruta coincide con un año récord para JetSMART. En 2025, la compañía alcanzó los 50 aviones en operación, superó los 50 millones de pasajeros transportados y extendió su red a más de 50 destinos en nueve países. Solo durante este año, movilizó 15 millones de pasajeros, un crecimiento del 41 % respecto de 2024.

Desde su llegada a Paraguay en noviembre de 2022, JetSMART ya trasladó a más de 171.000 pasajeros desde y hacia Asunción, consolidándose como una opción de viaje accesible para el público local.

A nivel regional, la aerolínea opera actualmente más de 85 rutas domésticas e internacionales y cuenta con una de las flotas más jóvenes de Sudamérica.

Con una orden firme para alcanzar los 120 aviones hacia 2031, la empresa anticipa una nueva etapa de expansión. El vuelo directo entre Asunción y Río de Janeiro se inscribe en esa estrategia y refuerza el posicionamiento de la capital paraguaya como un nodo creciente dentro del mapa aéreo regional.