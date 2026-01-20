Ecuador impulsa en Fitur al turismo como motor de reactivación económica pese a violencia

Con una delegación encabezada por el viceministro de Turismo, Mateo Estrella, y compuesta por empresas privadas y gobiernos locales, el Ejecutivo busca reposicionar al país como un "destino confiable para visitar e invertir", por lo que ha catalogado al turismo "como un eje estratégico de desarrollo", pese a que atraviesa su peor crisis de violencia, al haber cerrado 2025 con alrededor de 9.300 asesinatos.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones aseguró este martes que, en la feria, Ecuador exhibirá la "riqueza natural, cultural, gastronómica y experimental de sus cuatro mundos", en referencia a las regiones costa, sierra, amazónica e insular que forman parte del territorio.

Propuesta con la que se busca consolidar "su visibilidad en el mercado europeo e internacional", lo que "generará nuevas oportunidades de promoción, cooperación y negocios alrededor de un portafolio de experiencias integrales que conectan estos cuatro mundos en distancias cortas, una de las mayores ventajas competitivas del destino", mencionó la cartera de Estado.

Por medio de degustaciones de los platos típicos de cada región, el Gobierno también buscará "posicionar la identidad gastronómica del país y visibilizar a productores agrícolas, comunidades y cadenas de valor que dependen del turismo".

"El país se presenta como socio estratégico de Europa en turismo, innovación y cultura, y reafirma su decisión de colocar al turismo en el centro de su agenda de crecimiento económico y proyección global", concluyó el ministerio.