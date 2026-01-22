Perú supera las divisas turísticas de 2019 centrado en turismo de calidad y diversificado

Sin embargo, los visitantes extranjeros anuales siguen por debajo del 80 % de los niveles anteriores a la pandemia, a pesar de crecer algo más del 4 % el año pasado en comparación con 2024.

"Si queremos crecer y superar el número que teníamos en prepandemia y llegar a más, tenemos que diversificar. No podemos quedarnos solamente con Machu Picchu porque tiene una capacidad (de visitantes). Tenemos que cuidar ese patrimonio, pero también mostrar los otros destinos que tiene Perú, que son igual de maravillosos", argumentó este jueves la directora de Promoción de Turismo de Promperú, María del Sol Velászquez.

Explicó a EFE en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2026) que se trata de un "crecimiento constante, sostenido" de turistas internacionales en una circunstancias de un año "complejo" debido a los "problemas sociales" que afectaron a Machu Picchu, con bloqueos de accesos por comunidades locales relacionados con problemas de gestión, transporte y entrada de turistas.

Recordó que Perú se vio muy afectado por la crisis sanitaria de la pandemia, "uno de los pocos destinos turísticos cerrados completamente", lo que supuso "una pérdida de conectividad (aérea) internacional", que se está recuperando, aseguró.

Reconoció que ello "está siendo un poco más difícil": las aerolíneas quieren volar al Perú por su "potencialidad", pero ahora no disponen de la cantidad de aviones suficientes porque la industria aeronáutica también se paralizó.

"Entonces, muchas aerolíneas están a la espera de esta entrega (de aeronaves) para abrir nuevas rutas o para aumentar" las frecuencias de vuelos, comentó, además de la necesidad de "mejorar" la conectividad interregional, a lo que se añade el trabajo de actualización de infraestructuras de transporte, la sostenibilidad y la digitalización.

En estas circunstancias, PromPerú ha optado por una promoción basada en "segmentos turísticos", que busca viajeros "responsables" para vivir experiencias de aventura y naturaleza, reuniones y congresos, gastronomía, de lujo y bienestar.

Además se incorporan el turismo religioso y el de localizaciones cinematográficas, indicó Velásquez.

"Estamos yendo a los mercados, no con todo lo que Perú tiene por ofrecer, sino cada mercado está focalizado por segmentos", con la cultura y la historia como transversales a todos. Citó la gastronomía en el caso de España, y los viajes de aventura y naturaleza para Estados Unidos, que es un segmento de "alto gasto, de mayor permanencia".

Preguntada por posibles perjuicios de la inestabilidad geopolítica regional, Velásquez dijo que el análisis de datos concluye que los turistas estadounidenses se mantuvieron en 2025, con un 97 % de las llegadas anteriores a la pandemia, y "buenas expectativas".

Los mercados de Estados Unidos y Europa están siempre en el "foco" de Perú, indicó, y también los asiáticos y cercanos latinoamericanos.