Chan Chan, Perú: la ciudad de barro que se recorre entre relieves y pasarelas

Dónde queda Chan Chan y cómo se la ubica

Chan Chan se encuentra en el norte de Perú, en el valle de Moche, a pocos kilómetros de la ciudad de Trujillo y a escasa distancia del mar.

Es la antigua capital del reino Chimú y se extiende como un enorme conjunto de adobe en medio de la planicie costera, entre el océano Pacífico y las estribaciones andinas.

Desde Trujillo, el acceso es breve: una ruta bordea los campos de cultivo y conduce al ingreso del complejo arqueológico. Esa cercanía permite combinar en un mismo día la visita a Chan Chan con paseos por el centro histórico de la ciudad o con una escapada a la playa de Huanchaco.

Caminar la ciudad de barro

La experiencia de viaje en Chan Chan es, ante todo, un recorrido a pie. El visitante avanza por senderos señalizados que atraviesan antiguas residencias, patios ceremoniales, plazas y pasadizos estrechos.

A cada paso, el color ocre de las paredes de barro cambia con la luz: dorado tenue por la mañana, casi rojizo al atardecer.

Los circuitos habilitados se concentran, sobre todo, en el Palacio Nik An, uno de los conjuntos mejor conservados. Allí se percibe la escala de la ciudad prehispánica: corredores largos, patios abiertos al cielo y espacios que sugieren depósitos, zonas administrativas y áreas rituales.

Las pasarelas elevadas guían el recorrido sin interrumpir la escena. Desde ellas se observa el trazado geométrico de los muros y se obtiene una perspectiva amplia de los recintos, como si se mirara un mapa en relieve esculpido directamente en la tierra.

Relieves Chimú: olas, peces y aves en las paredes

Uno de los rasgos más sorprendentes de Chan Chan son sus relieves. Las paredes de adobe lucen diseños repetidos que cuentan, en silencio, la estrecha relación de los Chimú con el mar y con su entorno.

Aparecen peces que avanzan en hileras, bandadas de aves marinas, redes estilizadas, figuras de nutrias y de pelícanos, motivos de olas que parecen moverse.

Algunos frisos rodean patios completos, otros acompañan pasadizos largos que conducen a plazas interiores. La observación atenta revela capas de significado: símbolos de abundancia, referencias al océano, evocaciones de rutas de pesca y de intercambio.

La visita a Chan Chan se organiza a través de pasarelas de madera que conectan los distintos sectores del complejo. Esas estructuras permiten desplazarse entre plazas hundidas, plataformas y patios centrales sin perder de vista la escala monumental del lugar.

Cuándo viajar a Chan Chan y cómo es el clima

Chan Chan puede visitarse durante todo el año. El clima de la costa norte del Perú es templado y seco, con pocas lluvias y temperaturas suaves la mayor parte del tiempo. Entre abril y diciembre, los días suelen ser más claros y frescos, lo que favorece las caminatas entre los recintos de adobe.

Las mañanas ofrecen una luz nítida para apreciar detalles arquitectónicos y fotográficos; hacia la tarde, el sol bajo enfatiza volúmenes y relieves, y tiñe de dorado los muros.

El circuito arqueológico puede ampliarse con la visita a otros sitios del valle de Moche, como complejos ceremoniales prehispánicos cercanos. Muchos viajeros eligen combinar la visita con una estadía más larga en Trujillo o con días de playa en Huanchaco, aprovechando la estabilidad del clima.

La combinación de ciudad de barro, paisajes costeros, sabores del norte peruano y tradiciones vivas construye un itinerario que invita a imaginar, desde el presente, la vida cotidiana y ceremonial de la antigua cultura Chimú en la mayor ciudad de adobe de América.