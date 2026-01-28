Descubrí las playas más destacadas de Búzios: un paraíso en Brasil

Búzios, originalmente un apacible pueblo de pescadores en el estado de Río de Janeiro, Brasil, ha florecido hasta convertirse en un destino turístico codiciado a nivel internacional. Situado en la región de los Lagos a aproximadamente 180 kilómetros al noreste de la ciudad de Río de Janeiro, Búzios ha florecido hasta convertirse en un destino turístico codiciado a nivel internacional.

Lea más: Dónde hay playas nudistas en Brasil y cómo se llega hasta ellas

La metamorfosis de Búzios comenzó en la década de 1960, cuando la icónica actriz francesa Brigitte Bardot visitó el lugar. Su visita atrajo la atención internacional, empezando así la transición de un pueblo desconocido a un glamuroso refugio de vacaciones.

Desde entonces, Búzios ha sabido conservar su encanto pintoresco mientras desarrolla una infraestructura adecuada para atender a visitantes de todo el mundo.

Explorando las playas de Búzios

Praia da Armação: como el corazón del pueblo, esta playa es un excelente punto de partida para observar los barcos de pesca tradicionales. Es ideal para caminar por el paseo marítimo, que ofrece vistas espectaculares y una vibrante vida nocturna.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Verano en Río de Janeiro: descubrí playas como Prainha, Grumari y Barra da Tijuca

Praia dos Ossos: con una belleza serena y aguas tranquilas, es perfecta para una tarde relajante. Su proximidad al centro histórico permite disfrutar de un curioso recorrido cultural.

Praia de João Fernandes: popular entre turistas, esta playa ofrece actividades acuáticas como snorkel y kayak. La abundancia de vida marina la convierte en un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza.

Praia Azeda y Praia Azedinha: accesibles a pie o en taxi acuático, estas playas gemelas son reconocidas por su arena fina y aguas cristalinas, ideales para nadar y disfrutar del sol.

Lea más: Playas para todos los gustos en Florianópolis: Joaquina, Jurerê Internacional y Lagoinha do Leste

Praia de Geribá: famosa por su animado ambiente, es un destino predilecto para surfistas. La extensión de su costa es perfecta para practicar deportes de playa y disfrutar de bares y restaurantes cercanos.

Praia Brava: con un toque más salvaje, es ideal para quienes buscan surfear grandes olas o simplemente disfrutar de una hermosa puesta de sol sobre el Atlántico.

Praia da Ferradura: en forma de herradura, esta playa es ideal para familias debido a sus aguas tranquilas y su infraestructura adecuada para niños.

Praia da Tartaruga: conocida por sus aguas cálidas, esta playa es fabulosa para quienes disfrutan del snorkel. A menudo, se pueden avistar tortugas marinas.

Lea más: Por que Fernando de Noronha es uno de los destinos más exclusivos de Brasil

Praia de Forno: ofrece una experiencia más privada debido a su acceso más restringido. Sus formaciones rocosas y aguas claras son ideales para explorar.

Actividades complementarias

Además de disfrutar del sol y el mar, Búzios ofrece una variedad de actividades adicionales. Desde navegar en veleros al atardecer hasta explorar boutiques encantadoras y saborear la cocina local, hay algo para todos los gustos.

El buceo y el windsurf son otras actividades populares gracias a las condiciones favorables de las aguas.

Ya sea explorando la vida marina o sumergiéndose en la vibra cultural y culinaria de la ciudad, Búzios promete una experiencia inolvidable, reafirmando su lugar en el mapa turístico mundial.