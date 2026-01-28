Paraguay recibió más de 3,6 millones de visitantes internacionales en 2025

La titular de la Senatur, Angie Duarte, detalló en una conferencia de prensa que Paraguay recibió de enero a diciembre un total de 3.657.194 visitantes que generaron ingresos al país por 1.422 millones de dólares.

De este modo, agregó Duarte, el turismo se consolidó como "uno de los sectores con mayor dinamismo de la economía" del país.

"Paraguay dejó de ser el secreto mejor guardado de Suramérica para convertirse en la joya de la que todo el mundo habla", expresó la funcionaria tras mantener una reunión con el presidente del país, Santiago Peña.

Del total de visitantes, 2.029.678 fueron turistas y 1.627.516 excursionistas, detalló la Senatur en un comunicado.

El 79,98 % de los viajeros provinieron de Argentina, el 10,14 % de Brasil y el 1,09 % de Estados Unidos.

El registro de ingreso de turistas y excursionistas en 2025 es el más alto desde 2015, según la Senatur.

La institución explicó que el crecimiento del turismo el año pasado responde a una combinación de factores, entre ellos, la realización de grandes eventos internacionales y la promoción de Paraguay como destino en Suramérica.

Paraguay recibió en 2024 más de 2,2 millones de visitantes internacionales, un 22 % más que en 2023 y dejó ingresos por unos 766 millones de dólares al país.

En 2025, el país acogió los Juegos Panamericanos Junior y la décima etapa del Campeonato Mundial de Rallies (WRC), celebrados en agosto pasado, y fue sede de la final de la Copa Sudamericana.