Parque de Huascarán, donde está la montaña más alta de Perú, recibe máximo sello turístico

A través de una resolución viceministerial, el Gobierno otorgó la 'Jerarquía 4' a este parque nacional, que está en la región montañosa de Áncash, un sello que tiene Machu Picchu, los centros históricos de Cusco y de Arequipa, la Reserva Nacional del Titicaca y el Río Amazonas, entre otros.

"De esta manera, el Huascarán no solo se consolida como uno de los recursos turísticos más excepcionales del país, sino que también contribuirá a posicionar al Perú como un destino líder en turismo de naturaleza, aventura y conservación, en beneficio del desarrollo sostenible de las comunidades de la región Áncash", indicó el comunicado difundido por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Este reconocimiento se formalizó después de un "riguroso proceso" de evaluación técnica al expediente presentado por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Áncash en un trabajo articulado con el Sernanp.

El área natural fue declarada como Reserva de Biosfera por la Unesco en 1977 e inscrito como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1985.

El Parque Nacional Huascarán conserva la cadena montañosa tropical más extensa y alta del mundo, el núcleo de la Cordillera Blanca, que alberga más de 600 glaciares, 300 lagunas de origen glaciar y 27 picos que superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar.

Asimismo, conserva una extraordinaria biodiversidad compuesta por más de 120 especies de aves como el cóndor andino y el pato de los torrentes, así como 10 de mamíferos entre los que resaltan el emblemático oso andino, también conocido como oso de anteojos, la taruca (un venado) y el gato andino.

El parque nacional también alberga el glaciar Pastoruri, de 2 kilómetros cuadrados de superficie, que está en retroceso debido al aumento de las temperaturas por el cambio climático.