El video con dron desde una silla en la Favela Rocinha de Río de Janeiro que todos quieren hacer

La escena dura apenas unos segundos, pero encierra décadas de historia urbana, desigualdad, resistencia y una transformación reciente: Rocinha ya no es solo sinónimo de favela, sino también de mirador panorámico y producto turístico global que destaca desde Rio de Janeiro, Brasil.

Rocinha, la “ciudad dentro de la ciudad”

Activá el parlante y prestá atención a estas vistas impresionantes desde dentro de la favela:

Rocinha es considerada la favela más famosa —y durante mucho tiempo la más grande— de Brasil. Se extiende en la ladera entre los barrios de São Conrado y Gávea, en la Zona Sur de Río de Janeiro, una de las zonas más caras de la ciudad.

Dónde queda y cuánto ocupa

Ubicación: Zona Sur de Río, entre la Estrada da Gávea y la Estrada Lagoa - Barra , a pocos minutos en coche de playas como São Conrado, Leblon e Ipanema .

Extensión aproximada: alrededor de 0,8 a 1 km² de área construida, aunque los límites exactos varían según la fuente.

Topografía: un morro empinado, con calles principales asfaltadas y una red laberíntica de callejones y pasajes estrechos.

Cuánta gente vive en Rocinha

Los datos oficiales y las estimaciones extraoficiales difieren:

Censo oficial: históricamente ha registrado en torno a 60.000–70.000 habitantes .

Estimaciones de investigadores y ONG: sitúan la población en el orden de 100.000 a 150.000 personas, lo que la convierte en una verdadera “microciudad” incrustada en Río.

En términos prácticos, eso implica una de las mayores densidades urbanas de América Latina: edificios de hasta cinco o seis pisos construidos uno sobre otro, con poco espacio libre y una vida comunitaria muy intensa.

De asentamiento informal a símbolo global

El nombre “Rocinha” (“pequeña granja” o “huertecito”) se remonta a la primera mitad del siglo XX, cuando la zona era rural y proveía productos frescos para los mercados de la ciudad.

A medida que Río crecía, trabajadores pobres fueron ocupando el morro de forma informal, levantando casas de madera y, más tarde, de ladrillo.

Desde mediados del siglo XX hasta los años 80, la favela se expandió rápidamente y desarrolló:

Un comercio interno muy fuerte (tiendas, bares, mercados, talleres).

Un tejido comunitario con asociaciones de vecinos, grupos culturales y deportivos.

Una intensa vida musical ligada al samba, al funk carioca y, más recientemente, al hip-hop.

Seguridad, policía y “pacificación”

Durante las décadas de 1990 y 2000, Rocinha fue también escenario de la expansión del narcotráfico y de conflictos violentos entre facciones y con la policía.

En 2011, el gobierno del estado instaló una Unidad de Policía Pacificadora (UPP) en Rocinha, como parte de una política para retomar el control de áreas dominadas por el crimen organizado, sobre todo en la Zona Sur.

Los resultados fueron mixtos: se redujeron algunos índices de violencia durante un tiempo, pero persistieron problemas crónicos como falta de inversión, corrupción y confrontos armados esporádicos. Este contexto, sin embargo, no impidió —y en parte propició— el crecimiento de un mercado muy particular: el turismo de favela.

¿Cuándo Rocinha se volvió un punto turístico?

El turismo en favelas de Río comenzó de forma más visible en los años 90, pero fue a partir de la década de 2000 cuando se consolidó como negocio. Rocinha, por su tamaño y ubicación en la Zona Sur, se convirtió en uno de los destinos favoritos.

Los primeros tours eran, en muchos casos, informales y muy criticados, acusados de convertir la pobreza en espectáculo. Con el tiempo, algunos cambios ocurrieron:

Profesionalización parcial: agencias registradas, guías locales, seguros y transporte regulado.

Diversificación de actividades: visitas a proyectos sociales, talleres de arte, miradores, bares y restaurantes locales.

Mayor protagonismo de residentes: guías nacidos y criados en Rocinha empezaron a liderar los recorridos, contando su propia versión de la historia local.

Eventos como el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016 aceleraron este proceso. Favelas como Rocinha, Vidigal y Cantagalo comenzaron a aparecer en guías internacionales, documentales y series, reforzando su imagen global.

¿En qué consiste una visita turística a Rocinha?

Los tours suelen variar según la agencia o el guía, pero comparten una estructura básica.

Itinerario típico:

Traslado Miradores y panorámicas Recorrido a pie Consumo local Regreso

El boom del video con dron desde una silla

En la era de TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts, las vistas de Rocinha pasaron de ser recuerdo de cámara fotográfica a contenido viral.

El formato que se ha impuesto en 2026 es simple y efectivo:

El visitante se sienta en una silla común, muchas veces de plástico, colocada en el centro de una azotea. Un dron despega frente a la persona, que saluda, sonríe o simplemente mira al horizonte. El dron se eleva y se aleja lentamente, revelando la favela escalonada en la montaña y, al fondo, playas, túneles, avenidas y el relieve icónico de Río. La secuencia se edita con música —a menudo funk carioca, bossa nova reversionada o temas virales— y se comparte en redes.

La aparente precariedad de la silla contrasta con la tecnología del dron, y el entorno de alta densidad urbana choca visualmente con el paisaje de lujo de la Zona Sur. Esa combinación de contraste, vértigo y autenticidad estética explica parte del éxito del formato. ¿Te animás?