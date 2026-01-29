Cuándo es el carnaval de Río de Janeiro 2026 y cómo podés disfrutarlo al máximo

Si estás planificando asistir al Carnaval de Río 2026, tenés que tener en cuenta algunos consejos para disfrutarlo al máximo.

Fechas del Carnaval de Río 2026

El Carnaval de Río de Janeiro es una celebración que varía cada año, ya que está ligada al calendario lunar, al igual que la Pascua.

En 2026, el Carnaval tendrá lugar entre el viernes 13 y el martes 17 de febrero, siendo estos días feriados oficiales y cuando se realizan los desfiles principales en el Sambódromo.

Las celebraciones suelen extenderse con eventos, los blocos y el Desfile de Campeonas, que será el sábado 21 de febrero. Durante estos días la ciudad se transformará en un escenario de color, música y alegría.

Tips para disfrutar del Carnaval de Río

El Carnaval de Río es un evento extremadamente popular, por lo que es crucial planificar tu viaje con suficiente antelación. Lo ideal es reservar boletos de avión y alojamiento con varios meses de anticipación para asegurar disponibilidad y buenos precios, pero si no lo hiciste, la cadena brasileña Globo transmite los desfiles en vivo por su servicio de streaming Globoplay.

Además, la cobertura en tiempo real del Sambódromo y las escuelas de samba está disponible en YouTube y canales internacionales.

Si ya tenés boletos en mano, tené en cuenta que el Sambódromo es el corazón del Carnaval, donde las escuelas de samba compiten con extravagantes desfiles y para poder entrar ahí tendrás que ser precavido.

Adquirí las entradas con anticipación, ya que estas se agotan rápidamente.

Optá por hospedarte en barrios cercanos al centro de la acción, como Copacabana, Ipanema o Lapa. Estos lugares te permitirán moverte fácilmente hacia los eventos del Carnaval y disfrutar de la vida nocturna de Río.

Además de los desfiles en el Sambódromo, Río de Janeiro es famoso por sus “blocos”, fiestas callejeras donde locales y turistas se mezclan para bailar y celebrar. No te pierdas la oportunidad de unirte a uno (o varios) de estos blocos, con música en vivo y ambiente festivo.

Recordá siempre que Río de Janeiro es una ciudad vibrante, pero como en cualquier evento masivo, es importante que durante el carnaval estés bien alerta, cuides tus pertenencias y te mantengas siempre atento a lo que ocurre a tu alrededor. Evitá llevar objetos de valor y mantené tus pertenencias cerca.

Aprovechá tu visita para probar la rica gastronomía brasileña. Desde el feijoada hasta los deliciosos salgadinhos y caipirinhas, el carnaval también es una fiesta para el paladar.

Antes de tu llegada, considerá tomar algunas clases de samba. Esto no solo te ayudará a disfrutar más de los desfiles, sino que también permitirá que te sumerjas en la cultura local y te diviertas al máximo en las sesiones de baile espontáneo. Buscá tutoriales en redes sociales como TikTok o YouTube y divertite sambando.

El Carnaval de Río de Janeiro es una experiencia inolvidable y única. Siguiendo estos consejos, estarás preparado para sumergirte en la energía desbordante del festival y crear recuerdos que durarás toda la vida.