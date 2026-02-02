Hampi, India: un paisaje de otro planeta entre rocas gigantes y templos ancestrales

Dónde queda Hampi y cómo ubicarla en el mapa

Hampi se encuentra en el estado de Karnataka, en el sur de la India, a orillas del río Tungabhadra.

Está aproximadamente a medio camino entre Bangalore (la gran metrópoli tecnológica del sur del país) y la costa de Goa, en una región interior de colinas secas y valles fértiles.

La puerta de entrada más habitual es la pequeña ciudad de Hosapete, situada a unos 13 kilómetros. Desde allí, una ruta bordea el río y los campos hasta llegar al pueblo de Hampi, donde se concentran templos, bazares históricos y alojamientos.

Para llegar, muchos viajeros combinan un vuelo hasta Bangalore o Hubballi y desde allí continúan por tierra, ya sea en tren o en autobús nocturno. La estación de Hosapete Junction conecta con varias ciudades importantes del sur de la India, lo que facilita integrar Hampi en un itinerario que incluya Goa, Mysore, Hyderabad o la propia Bangalore.

Un valle de rocas y templos que parece otro mundo

Lo primero que llama la atención en Hampi es el paisaje. Gigantescos bloques de granito redondeados se acumulan formando colinas que parecen equilibrarse de manera imposible, como si alguien los hubiera colocado a mano.

Entre esas moles de piedra surgen palmeras y pequeños poblados, mientras el río Tungabhadra serpentea entre orillas de arena y escalinatas de piedra.

En ese escenario se despliegan los restos de la antigua ciudad de Vijayanagara: templos, palacios, mercados, santuarios tallados, estanques y pabellones ceremoniales.

Muchas construcciones siguen en uso como lugares de culto, lo que da a los recorridos una dimensión viva: no se trata solo de ruinas, sino de espacios donde todavía se celebran rituales y festividades.

El clima es típicamente tropical semiárido. De octubre a febrero, las temperaturas son más suaves y el aire más seco, lo que convierte esos meses en una de las épocas más agradables para recorrer Hampi a pie o en bicicleta.

Entre marzo y mayo el calor aumenta con intensidad, mientras que de junio a septiembre las lluvias del monzón refrescan el ambiente y tiñen de verde intenso los arrozales y colinas.

Qué hacer en Hampi: días entre templos, ríos y miradores

Hampi invita a moverse sin prisa. Un día puede comenzar siguiendo el sonido de las campanas del templo Virupaksha, uno de los más antiguos y activos de la zona. Su gopuram (la torre de entrada) domina el pueblo y marca el comienzo de un laberinto de callecitas con puestos, casas sencillas y pequeños cafés.

Desde allí, muchos viajeros optan por alquilar una bicicleta, una moto o acordar con un conductor de rickshaw para recorrer el extenso conjunto monumental. Los caminos llevan de un templo a otro, cruzando campos, rocas y aldeas donde el tiempo parece correr a otro ritmo.

Uno de los puntos clásicos del itinerario es Matanga Hill, una colina de piedra a la que se asciende por senderos tallados en la roca. Desde allí, al amanecer o al atardecer, el paisaje de Hampi se abre en 360 grados: el río, los tejados del pueblo, los pliegues de granito y, en la distancia, los templos que asoman entre las palmeras.

A lo largo del día, la luz cambia y con ella el tono de las piedras. Caminar, detenerse a observar relieves y esculturas, sentarse bajo un pabellón de piedra mirando el valle o cruzar el río en una pequeña barca circular de mimbre —las tradicionales coracles— son algunas de las experiencias más habituales.

Lugares emblemáticos que marcan la ruta en Hampi

Un espacio muy fotografiado es el templo Vittala, célebre por su carro de piedra esculpido y sus pabellones ornamentados.

El recinto está rodeado de columnas talladas, patios y estructuras que cuentan la historia del antiguo esplendor de Vijayanagara. El acceso suele hacerse caminando o en pequeños carritos eléctricos que recorren una avenida flanqueada por ruinas de antiguos bazares.

En la zona conocida como el Recinto Real se concentran algunos de los vestigios más singulares del antiguo poder de la ciudad: el Lotus Mahal, con su delicada arquitectura de arcos y cúpulas; las caballerizas de elefantes, con altos compartimentos abovedados; el Hazara Rama Temple, famoso por sus frisos narrativos; y plataformas ceremoniales desde las que se divisa el valle.

Otros puntos que se repiten en la lista de imprescindibles son la colina de Hemakuta —ideal para contemplar la silueta del templo Virupaksha al ponerse el sol—, el templo Achyutaraya, algo más apartado y envuelto en silencio, y las escalinatas de piedra que descienden hacia estanques y pozos escalonados.

Detalles prácticos y curiosidades para planear el viaje

El idioma local es el kannada, aunque el hindi y el inglés básico se entienden en la mayoría de los comercios, alojamientos y servicios vinculados al turismo. En los templos activos es habitual descalzarse antes de entrar a los recintos principales, por lo que un calzado fácil de quitar y poner facilita la visita.

El sol del sur de la India se hace notar, incluso en los meses más frescos. Sombrero, anteojos de sol, ropa liviana y una botella de agua a mano suelen ser aliados constantes en los recorridos.

Al amanecer y al atardecer, en cambio, las temperaturas descienden y la luz suave baña las rocas, generando uno de los momentos más buscados para sacar fotos o simplemente sentarse a observar.

Entre las rocas y templos de Hampi es común cruzarse con monos, ardillas gigantes, pájaros de colores y, en los alrededores más rurales, pavos reales que cruzan los caminos al amanecer.

