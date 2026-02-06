República Dominicana promueve su variada oferta turística en Guatemala

"El mercado guatemalteco ha experimentado un crecimiento maravilloso en los últimos años. En 2019 recibimos poco más de 9.000 turistas residentes en Guatemala y ya el año pasado cerramos en la vecindad de los 35.000 turistas", contó a EFE la jefa de inteligencia del Ministerio de Turismo de República Dominicana, Liliana Cruz.

Las palabras de la funcionaria tuvieron lugar durante una visita de una comitiva dominicana al país centroamericano comandada por el ministro de Turismo dominicano, David Collado, con el objetivo de fortalecer relaciones con agentes de viajes, operadores turísticos y aliados estratégicos en la nación que preside Bernardo Arévalo de León.

Cruz explicó que la expansión del turismo guatemalteco a República Dominicana obedece a la conectividad con la isla con cuatro vuelos semanales directos mediante la aerolínea Arajet y también con Copa Airlines mediante escala en Panamá.

"El turismo en República Dominicana está viviendo su mejor momento", recordó Cruz, ya que "año tras año hemos venido superando nuestros propios récords" tras recibir 11,6 millones de visitantes en 2025. En el mismo sentido, la jefa de inteligencia ve un "panorama muy prometedor" para el futuro del turismo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo al Ministerio de Turismo, el objetivo de la visita a Guatemala es seguir posicionando a la isla como un destino diverso, confiable y lleno de experiencias únicas.

Por su parte, Jennifer Elías, directora de mercadeo del Ministerio de Turismo, indicó en Guatemala que la oferta turística promocionada incluye Punta Cana, la Laguna Azul, Hoyo Azul, La Romana e Isla Catalina, entre otros destinos.

"Tenemos turismo para todos", subrayó Elías, quien recordó que la isla cuenta con "playas vírgenes, turismo de aventura o también puedes tomar un crucero".

De igual manera, Elías catalogó a su país como "un paraíso" con una población "buena" y "hospitalaria".

Gran parte del aumento de visitantes guatemaltecos a República Dominicana obedece a la conexión aérea entre ambos países, un aspecto en el cual la aerolínea Arajet ha influido de manera trascendente con sus vuelos.

"La ruta entre Santo Domingo y Ciudad de Guatemala ha hecho que el mercado entre ambos países crezca de manera exponencial", resaltó Manuel Luna, jefe de comunicación de Arajet.

La promoción de República Dominicana en Guatemala forma parte de giras recientes de las autoridades locales por Latinoamérica, que ha incluido a México y Colombia, entre otros.