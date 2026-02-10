Haití busca posicionar el turismo como un "pilar importante" de su economía

"Estas acciones forman parte de un enfoque de transparencia y rendición de cuentas ante la acción pública y pone de relieve una cartera coherente de reformas e inversiones dirigidas a objetivos concretos", dijo en un comunicado el ministro haitiano de Turismo, John Herrick Dessources.

En el norte, las acciones implican la mejora de los servicios en el aeropuerto internacional de Cabo Haitiano.

En los departamentos de Grand Anse y Oeste los trabajos consisten en la restauración de las oficinas departamentales, la reorganización de zonas turísticas estratégicas y el fortalecimiento de las infraestructuras de formación y seguridad turística.

El funcionario también anunció el fortalecimiento de la Policía de Turismo, la implementación de una nueva narrativa sobre Haití, la modernización tecnológica del sector y la estructuración del marco legal de las iniciativas e instituciones relacionadas con el Ministerio.

"El Gobierno reafirma que el turismo es ahora un pilar clave del desarrollo económico. Las acciones emprendidas se articulan en torno a cinco ejes estratégicos, que van desde la mejora de los servicios públicos y privados hasta la planificación del desarrollo turístico a mediano y largo plazo", acotó.

Herrick Dessources agregó que el Gobierno, consciente del impacto de la inseguridad en el sector, se propone descentralizar la oferta turística a otras regiones del país, debido a que las bandas se concentran, en su mayoría, en la capital, Puerto Príncipe.

La inestabilidad política, la inseguridad extrema y los desastres naturales han frenado el potencial turístico del país, a lo que hay que agregar el colapso de su economía.

De acuerdo a datos ofrecidos en su momento por las autoridades haitianas, país pasó de recibir 515.805 turistas en 2015 a solo 148.355 en 2021, año en el que fue asesinado el presidente Jovenel Moise.

De ahí en adelante el turismo en Haití prácticamente es inexistente, con algún que otro punto a destacar en Cabo Haitiano, la segunda ciudad del país.