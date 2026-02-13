El Atomium celebra aniversario con más arte digital y nuevas actividades para 2026

Pieza central de la Exposición Universal de Bruselas de 1958 (Expo 58) como símbolo de futurismo, el Atomium renació en 2006 con una profunda renovación que buscó hacerlo más entretenido para el público, con la incorporación de instalaciones de arte, diseño, ciencia y tecnología en varias esferas de exposiciones, así como una exposición histórica permanente y un mirador, situado en la esfera más alta del monumento.

"Y hoy celebramos su aniversario porque (la renovación) fue un momento histórico de este edificio. Lo que hacemos es continuar entreteniendo y manteniendo esta memoria; es algo del pasado que siempre era muy futurista, había que renovarlo y hoy seguimos mirando adelante", señaló a EFE la directora general del monumento, Julie Almau.

Veinte años después, el Atomium se renueva con una apuesta decidida por el arte digital, tangible en el lanzamiento de tres instalaciones de arte digital e iluminación, dos interiores y una exterior, que mantienen "la modernidad, el progreso, el futuro y la apertura al mundo".

Las dos exhibiciones interiores, llamadas 'Nimbus' y 'Supply Chain', crean dentro de las esferas un entorno inmersivo que combina luces LED, espejos y sonido original. "En cada una de esas dos esferas, los colectivos de artistas han hecho propuestas muy diferentes. Son dos espectáculos muy distintos", detalló la directora.

La exhibición exterior, 'Rotunda', revela el Atomium al anochecer a través de una estructura de luces 360º, acompañada de música original. Esta instalación, que dota al monumento de una "identidad nocturna", es visible desde el exterior y, por tanto, de acceso libre para los visitantes.

Además, el Atomium lanza un programa de más de 20 eventos para este año, entre ellos, un fin de semana de actividades dedicado a acercar la ciencia a los jóvenes y reivindicar el papel de la mujer en el mundo científico, en septiembre de 2026.

Para conmemorar este aniversario, la atracción turística lanza la segunda temporada de su pódcast, 'Renovation', que da voz a quienes participaron en la renovación, desde ingenieros y trabajadores hasta residentes locales.

Otras de las novedades son las nuevas colaboraciones que el Atomium ya prepara en su oferta de 'merchandising' (nuevos productos comerciales), por ejemplo, con la diseñadora de joyas bruselense Souris o la célebre serie de historietas 'Los Pitufos'. Los objetos, que estarán solo disponibles en la tienda física, hacen un guiño al aniversario del edificio, como es el caso del personaje de Pitufina.

Con la misma intención conmemorativa, la estatua del Manneken Pis, en el centro de la ciudad, llevará "un nuevo atuendo" relacionado con el Atomium.

Por último, el monumento invita a todas las personas nacidas el 18 de febrero de 2006 a una entrada gratuita en cualquier momento del año, en conmemoración del aniversario de su reapertura.

"Este edificio es un logro arquitectónico único, sin duda, pero también un lugar vivo, que debe seguir mirando hacia el futuro, dando la bienvenida al mundo y encarnando valores de modernidad y progreso", reivindicó la directora.