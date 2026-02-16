Nueva terraza-café para celebrar los 400 años de la basílica de San Pedro en el Vaticano

Toda la terraza de la basílica de San Pedro será abierta al público, una reforma que incluye la instalación de un café, anunció este lunes el Vaticano.

Los cambios forman parte de las iniciativas para celebrar el 400º aniversario de la inauguración de la basílica, la mayor iglesia del mundo, que tiene un gran simbolismo para los católicos.

Lea más: Museo de los Oscar en Los Ángeles inaugura una expo interactiva sobre “Ponyo en el acantilado”

“Toda la terraza de la basílica será accesible”, mientras que hasta ahora solo estaba abierta una tercera parte, dijo el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la basílica, en una conferencia de prensa.

La actual “zona de refrigerios se duplicará” y quedará en 100 metros cuadrados, añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Vaticano había intentado antes restar importancia a los reportes de que habría un café en la terraza, lo que causó molestia por la potencial comercialización de un lugar sagrado.

También se harán exhibiciones en la terraza, incluidas para niños, relacionadas con la historia del monumento, su construcción y mantenimiento.

Lea más: Barcelona: la Sagrada Familia alcanza su punto más alto mientras su culminación sigue en suspenso

Joya de la arquitectura renacentista

Unas 20.000 personas visitan diariamente la basílica, una joya de la arquitectura renacentista, por lo que administrar los ingresos es un reto muy importante.

El Vaticano anunció el lunes un sistema de reservación en tiempo real para acceder a la basílica, alimentado por una red de sensores que monitorean cuántas personas están adentro.

Además, lanzó una nueva aplicación para las liturgias en la basílica, lo que facilitará a los peregrinos seguir la misa del papa León XIV en 60 lenguas a través de sus teléfonos celulares.

La basílica, situada en la Ciudad del Vaticano, el Estado más pequeño del mundo, contiene la tumba de San Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús y quien fue el primer papa.

La primera piedra para la basílica, que reemplazó a una iglesia más antigua, fue colocada por el papa Julio II en 1506, y la construcción fue terminada en 1626.