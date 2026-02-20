Así es Lalibela, Etiopía: donde las iglesias son subterráneas

Dónde queda Lalibela y cómo ubicarla en el mapa

Lalibela se encuentra en la región de Amhara, en las Tierras Altas etíopes, a unos 2.500 metros de altura.

Está a varias horas por ruta desde ciudades del norte como Bahir Dar o Gondar, y también cuenta con aeropuerto (Lalibela Airport), lo que la vuelve una puerta directa a uno de los conjuntos patrimoniales más singulares del continente.

Las iglesias excavadas: un viaje al corazón de la piedra

El complejo —Patrimonio Mundial de la Unesco— se atribuye a los siglos XII y XIII, cuando la roca volcánica fue esculpida desde arriba hacia abajo para “liberar” edificios enteros.

Caminar por sus zanjas profundas y corredores angostos cambia la escala de todo: se desciende por grietas talladas, se gira por túneles y, de pronto, se ingresa a naves oscuras donde el silencio se mezcla con el murmullo de rezos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Socotra, Yemen: la isla remota que parece de otro planeta

Entre los imperdibles está Bete Medhane Alem, una de las iglesias monolíticas más grandes, con filas de pilares que parecen un bosque pétreo.

Bete Maryam suele concentrar parte de la vida ritual y el movimiento de peregrinos.

Y Bete Giyorgis, con su planta en forma de cruz, se revela desde un balcón natural como una pieza perfecta incrustada en el terreno.

Qué hacer en Lalibela: recorridos, rituales y paisajes de altura

La experiencia clásica es dedicar al menos un día completo a los dos grupos principales de iglesias, idealmente con guía local que ayude a leer símbolos, rutas subterráneas y detalles de la arquitectura.

Al amanecer y al atardecer, la luz entra oblicua en los patios excavados y acentúa relieves, puertas y marcas de cincel.

Lea más: Qué ciudades asiáticas visitar según tu gusto por la historia

Fuera del núcleo histórico, una caminata hacia los miradores de las montañas Lasta y la zona de Asheton Maryam suma aire fresco, panorámicas de campos escalonados y la sensación de estar en un altiplano antiguo.

El mercado local, en días de más movimiento, ofrece un pulso cotidiano entre telas, granos, especias y artesanías.

Cuándo viajar: clima y momentos especiales

La estación seca (de octubre a marzo) suele ofrecer cielos más despejados y mejores condiciones para caminar.

El clima es templado por la altitud: días agradables y noches frescas.

En el calendario local, celebraciones religiosas como Genna (Navidad etíope, el 7 de enero) y Timkat (Epifanía, en enero) transforman la ciudad con cantos, procesiones y vestimentas blancas tradicionales, creando escenas difíciles de olvidar.

Lea más: Por qué deberías visitar Sucre: entre calles coloniales y festivales llenos de identidad

Sabores y tradiciones que acompañan el viaje

La mesa etíope se disfruta sin apuro: injera (pan esponjoso) como base para guisos especiados (wot), shiro cremoso, verduras, lentejas y preparaciones de carne como tibs.

Para brindar, aparece el tej, vino de miel, y el café se vive como ceremonia: tostado, molienda, infusión y charla, con el aroma marcando el ritmo del encuentro.

Lalibela se recorre con la vista y con el oído: pasos sobre piedra antigua, cantos que se filtran desde una puerta baja, y la certeza de estar en un lugar donde la geografía también fue arquitectura.