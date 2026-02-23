El turismo internacional a Cuba cae un 6 % en enero, lastrado por la presión de EE.UU.

El turismo, sector esencial de la economía cubana, se encontraba ya en crisis en el ejercicio previo, cuando se registraron las peores cifras desde 2002 (sin contar los años de la covid-19). Pero la inestabilidad geopolítica en el Caribe este enero pasado le ha golpeado fuertemente.

El número de viajeros de los dos mayores mercados emisores, Canadá y Rusia, subieron un 12 y un 31 %, respectivamente, hasta los 99.727 y los 15.688 pasajeros. También se incrementaron los visitantes procedentes de Argentina (7.336) y China (3.460).

Sin embargo, la mayoría de mercados experimentaron retrocesos, algunos de carácter marcado, como es el caso de la comunidad cubana en el exterior, que cayó más de un 40 %, hasta los 12.574 viajeros; y de Estados Unidos, que cedió un 50,1 %, hasta los 6.997.

También sufrieron un descenso las cifras de México (3.384), Francia (2.939)), España (2.641) y Colombia (2.333).

Las perspectivas para los próximos meses -plena temporada alta en la isla- no son halagüeñas debido a los efectos del asedio petrolero en la isla, una medida que la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha considerado contraria al derecho internacional.

En las últimas semanas todas las aerolíneas canadienses y rusas anunciaron que dejaban de volar temporalmente a Cuba por falta de combustible y varios países han recomendado a sus ciudadanos no viajar en absoluto a la isla o hacerlo extremando las precauciones.

La incertidumbre sobre la evolución de las tensiones geopolíticas entre Washington y La Habana, y las consecuencias acumuladas de la falta de combustible en la isla también repercuten negativamente en las perspectivas del turismo en Cuba.

El país caribeño registró en 2025 poco más de 1,8 millones de visitantes extranjeros, frente al objetivo gubernamental de 2,6 millones. En 2024 habían sido 2,2 millones y en 2023, 2,4 millones, según datos oficiales.

La debilidad del sector turístico cubano, motor económico durante años, tiene como principales factores la grave crisis económica y energética que sufre el país -que repercute en los servicios y la experiencia-, el recorte de rutas aéreas y las sanciones estadounidenses.

El turismo es fundamental para los planes de recuperación económica del Gobierno cubano, por su aporte al producto interno bruto (PIB) y por la entrada de divisas que representa, que habitualmente figura entre las más importantes, junto con los servicios profesionales y las remesas.

Las cifras quedan lejos de los máximos registrados en 2018 (4,6 millones) y en 2019 (4,2 millones), números récord ligados al “deshielo” de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba en esos años y a la eliminación de restricciones de Washington a los viajes a la isla.

En la actualidad, la situación del turismo en Cuba contrasta con la de destinos similares de la región del Caribe, como Punta Cana (República Dominicana) y Cancún (México), que están registrando máximos históricos de visitantes tras la pandemia.