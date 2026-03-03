Colombia apuesta por la diversidad de destinos con 27 empresas en la feria turística ITB

"Llevamos mucho tiempo viniendo y cada vez lo hacemos con más empresarios. Este año vienen 27 empresarios, tenemos hoteles, agencias de viajes receptivas y una gran diversidad de destinos", aseguró Oriani.

"Tenemos el gran Caribe colombiano, tenemos el Pacífico colombiano, tenemos los Andes Orientales, los Andes Occidentales, tenemos los Llanos, tenemos lo que Colombia es y todo eso atado a la demanda que hay en Europa. Ofrecemos lo que quiere cada mercado", agregó.

En los últimos cuatro años, explicó Oriani, han viajado a Colombia 22 millones de turistas extranjeros y la cifra puede crecer.

Mientras algunos destinos son ampliamente conocidos, como Cartagena de Indias, hay otros que son destinos emergentes y que tienen un gran potencial de crecimiento.

"La entrada principal sigue siendo Cartagena, la joya de la corona. Eso también le genera confianza al viajero que llega a Cartagena y que puede terminar buscando también destinos", explicó Oriani.

"Tenemos destinos como el Meta o el Valle del Cauca. Cali, por más conocida que sea la salsa, no es todavía uno de esos destinos urbanos que todo el mundo piensa como Bogotá, Medellín y Cartagena, pero puede crecer", agregó.

Hay además otros destinos emergentes como Risaralda o Quindío, regiones del llamado eje cafetero. "Puede que alguien no sepa qué es el Quindío, pero si se le explica que está en el eje cafetero, lo ubica", dijo.

Además, están los atractivos arqueológicos como la Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, de la que hay una foto en el stand, o el Parque Arqueológico de San Agustín.

"Tenemos un empresario europeo que se ha especializado en vender a San Agustín como destino turístico y la va muy bien. Y vive en San Agustín", explicó Oriani.