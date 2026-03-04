Alemania y España lideran la inversión en viajes y turismo en anticipo a futura demanda

Así, algunos países como Alemania y España actúan como "modernizadores estratégicos" al invertir anticipadamente frente a necesidades futuras, destaca el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) con motivo de la presentación este miércoles en la ITB, la feria internacional de turismo de Berlín, de su más reciente informe, elaborado en colaboración con Oxford Economics.

En concreto, Alemania tiene previsto invertir 543.000 millones de dólares hasta 2035, con una relación inversión-crecimiento de la demanda de 1.39, y refuerza así su posición como destino de alta calidad y resiliente, señala el comunicado.

Por su parte, España destinará 349.000 millones de dólares -a un ritmo de inversión 1.46 veces superior al crecimiento de la demanda entre ahora y 2035- y fortalecerá su competitividad como destino turístico.

El informe, que lleva por título 'Salvar la brecha: inversión de capital y crecimiento de la demanda en viajes y turismo en el G20' muestra que la demanda en los países de este grupo, así como en España, crecerá a un ritmo anual de 3,3 % durante la próxima década, mientras la inversión de capital lo hará a un ritmo mayor, del 4,9 %.

Gloria Guevara, presidenta ejecutiva de WTTC -la mayor organización de agentes privados del turismo mundial-, apuntó que el sector de "viajes y turismo está entrando en una nueva década decisiva para la infraestructura y la competitividad" y subrayó que "los países que alinean la inversión con la demanda futura están fortaleciendo su resiliencia económica y asegurando crecimiento a largo plazo".

"Alemania y España demuestran cómo una inversión estratégica y con visión de futuro puede mejorar la conectividad y respaldar el empleo. A medida que la demanda continúa expandiéndose, mantener este impulso será fundamental para garantizar un crecimiento sostenible en el G20", dijo.

Así, se espera que la situación cambie a partir de 2033 con una demanda que supere la inversión.