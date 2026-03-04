Colombia reabrirá esta semana el Parque Tayrona tras superar problemas de seguridad

"Actuamos con decisión para garantizar que el Parque Nacional Natural Tayrona abra con seguridad, presencia institucional y respaldo a las comunidades", expresó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, citada en un comunicado de su despacho.

El parque fue cerrado ante amenazas e intimidaciones contra funcionarios y bloqueos en los accesos que impedían garantizar la seguridad del área protegida.

La decisión fue adoptada tras una serie de incidentes en los accesos al parque, ubicado cerca de Santa Marta, en el departamento caribeño del Magdalena.

El pasado 11 de febrero las autoridades hicieron una operación contra ocupaciones y construcciones ilegales dentro del parque, tras la cual hubo amenazas e intimidaciones contra funcionarios a través de redes sociales y bloqueos en los accesos.

En el parque habitan pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, como los kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo, que consideran este territorio sagrado y con los que el Estado ha acordado tres cierres periódicos anuales para facilitar la conservación ambiental y espiritual.

Por otra parte, la ministra Morales anunció este miércoles una inversión de 2.700 millones de pesos (unos 718.000 dólares) para mejorar la infraestructura y promocionar el parque.

El Parque Tayrona está considerado como uno de los principales patrimonios naturales de Colombia por su riqueza ambiental, cultural y espiritual y recibe diariamente más de 6.000 visitantes.