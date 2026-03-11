Alfombras de aserrín en Antigua Guatemala: el arte efímero más impresionante del mundo

A unos 45 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala —en el valle de Panchoy, rodeada de volcanes— vive cada Semana Santa una de sus escenas más memorables: calles coloniales cubiertas por alfombras de aserrín multicolor mientras avanza la procesión del Santo Entierro.

Dónde queda Antigua Guatemala y cómo ubicarse

Antigua está en el departamento de Sacatepéquez, a aproximadamente una hora por ruta desde el Aeropuerto Internacional La Aurora (según tráfico).

Su centro histórico, de trazado español y ritmo caminable, se reconoce por las calles empedradas, las fachadas bajas y la presencia constante de los volcanes Agua, Fuego y Acatenango en el horizonte.

Las alfombras de aserrín: un ritual de color, tiempo y detalle

Las alfombras se elaboran con aserrín teñido, flores, hojas de pino, frutas y moldes que dibujan figuras geométricas, escenas religiosas y motivos naturales.

Familias, vecinos y cofradías trabajan durante horas —muchas veces de madrugada— para terminar el diseño justo antes del paso de las andas. El resultado es un museo al aire libre que dura lo que tarda la procesión en recorrer la calle: arte efímero en su forma más literal.

Para vivirlo de cerca, un buen plan es caminar temprano por el centro y observar cómo nacen los diseños en esquinas y frente a iglesias; hacia el mediodía, varias calles ya están listas para las primeras procesiones del día.

Cómo vivir la procesión del Santo Entierro

El Santo Entierro suele realizarse el Viernes Santo y recorre el corazón de Antigua con un ritmo pausado, entre incienso, bandas y cargadores que sostienen andas monumentales.

El itinerario exacto cambia según la hermandad y el año, pero el recorrido suele pasar por arterias centrales alrededor del Parque Central y templos emblemáticos.

Para quienes buscan una experiencia más inmersiva, vale seguir el trayecto por tramos: ver el paso sobre las alfombras en una calle estrecha, luego esperar en un punto abierto para apreciar el conjunto, y finalmente acompañar la marcha hasta un atrio iluminado por velas.

Qué hacer en Antigua Guatemala más allá de Semana Santa

Antigua invita a armar días de caminata tranquila entre miradores, ruinas y cafés. Imperdibles: el Arco de Santa Catalina, el Parque Central con la Catedral de San José, la iglesia de La Merced y las ruinas de conventos como Santa Clara.

Para una vista clásica de la ciudad, el Cerro de la Cruz regala panorámicas del damero colonial con el Volcán de Agua al fondo.

También hay experiencias cortas y muy locales: visitas a fincas de café en las afueras, talleres de chocolate, recorridos por tiendas de jade y mercados de artesanías.

En los alrededores, las excursiones a los volcanes Pacaya o Acatenango conectan con paisajes de altura en pocas horas de viaje.

Clima y sabores para buscar

El clima de Antigua es templado de altura, y fresco por la noche.

En la mesa, Antigua se disfruta con platos tradicionales guatemaltecos como pepián y tamales, y con dulces de temporada que aparecen especialmente en Cuaresma: torrejas, buñuelos y atoles.

El café local, servido en métodos artesanales, acompaña bien las caminatas largas por el centro histórico.